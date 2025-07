Filippo Conca, che scalata da Campione d’Italia! Risale più di 600 posizioni nel ranking UCI ed è amatore…

Filippo Conca ha vinto la prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo, trionfando nello stupore generale sul traguardo di Gorizia. Il classico nome che non ti aspetti, un atleta sconosciuto al grande pubblico e ben al di fuori dal novero dei favoriti e degli outsider della vigilia. Un’autentica sorpresa, come ne accadono sempre meno nell’universo sportivo ai massimi livelli e che porta sempre con sé un velo di romanticismo estremamente affascinante.

Il 26enne nativo di Lecco non aveva mai vinto da professionista e vantava come miglior risultato in carriera il quinto posto in una tappa della Vuelta di Spagna 2022, unico Grande Giro a cui ha preso parte. Nel 2021 e 2022 aveva indossato i colori della Lotto Soudal (squadra World Tour), nel 2023 e nel 2024 era passato alla Q36.5 Pro Cycling Team (formazione Professional), mentre in questa stagione sta indossando la casacca dello Swatt Club, una compagine amatoriale.

Una vera e propria storia da favola per un ragazzo uscito dal grande ciclismo perché non ha ricevuto il rinnovo di contratto, che non riusciva a trovare nemmeno una squadra Continental e ora capace di conquistare la maglia tricolore (che non vedremo mai in gara visto che non può correre tra i professionisti, a meno che non cambi squadra nei prossimi mesi). Il trionfo di domenica ha inciso anche sul ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale.

Filippo Conca ha compiuto un balzo in avanti di 633 posizioni e si è issato al 516mo posto con 145 punti. Non ci sono state grandi variazioni nelle settimana dei Campionati Nazionali: lo sloveno Tadej Pogacar è sempre primo davanti al belga Remco Evenepoel e al danese Mads Pedersen, il migliore italiano resta Filippo Ganna (16mo, appena davanti a Giulio Ciccone), l’Italia è quinta nella graduatoria per Nazioni alle spalle di Belgio, Slovenia, Danimarca, Spagna.