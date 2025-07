Ferrari in grande spolvero nel venerdì di Silverstone. Leclerc e Hamilton mettono nel mirino le McLaren

Buoni segnali in casa Ferrari al termine delle prove libere del venerdì a Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna valevole come dodicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno 2025. La Scuderia di Maranello ha dimostrato a sprazzi di poter insidiare anche le McLaren sul tracciato inglese, confermando i benefici che ha generato l’introduzione del nuovo fondo soprattutto a livello di carico aerodinamico nelle curve ad alta velocità.

I tifosi della Rossa possono sorridere anche per il rendimento odierno di Lewis Hamilton, estremamente competitivo sin dalla FP1 su una pista che lo ha sempre esaltato anche nelle annate più difficili (vedi la vittoria del 2024 con Mercedes). Il sette volte campione iridato ha eguagliato sostanzialmente le prestazioni del compagno di squadra Charles Leclerc, trovando finalmente un feeling positivo al volante di una SF-25 veloce e consistente.

Il bilanciamento della vettura non è ancora ottimale, quindi c’è del margine per alzare ulteriormente l’asticella domani in qualifica lavorando sul set-up e andando a caccia come minimo della seconda fila con entrambi i piloti. Le McLaren restano il punto di riferimento e non saranno facili da battere, ma nei prossimi giorni le temperature dovrebbero abbassarsi (rischio pioggia soprattutto per la gara) rischiando di modificare i valori in campo.

McLaren e Ferrari si esprimono bene col caldo, mentre il fresco potrebbe aiutare magari Red Bull (con Max Verstappen, molto solido oggi sul passo gara) e Mercedes ad inserirsi nel gruppo di testa rendendo ancor più incerto e combattuto il prosieguo del weekend britannico. In ogni caso gli uomini del Cavallino si portano a casa nel frattempo un venerdì di alto livello, forse il migliore della stagione, sempre in attesa della nuova sospensione posteriore che dovrebbe debuttare in Belgio.