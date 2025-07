Federico Cinà in semifinale al Challenger di Modena: nuovo best ranking e top200 nel mirino

Lontano dai riflettori, tutti puntati inevitabilmente sull’erba di Wimbledon in queste prime due settimane di luglio, Federico Cinà prosegue il suo percorso di crescita nel circuito cadetto del tennis mondiale ed è in semifinale al Challenger 75 di Modena. Quest’oggi, sulla terra rossa emiliana del Tennis Club La Meridiana, andrà in scena il derby azzurro tra Cinà e Stefano Travaglia con in palio un posto in finale.

Il diciottenne siciliano, che si è già tolto la soddisfazione di vincere due partite ATP (a livello di Masters 1000) in questa stagione superando il primo turno sia a Miami che a Madrid dopo aver ricevuto la wild card per il tabellone principale, sta provando a scalare il ranking mondiale nel tentativo di entrare tra i primi 200 entro fine anno per poi dare l’assalto alla top100 nel 2026.

Cinà, grazie al successo in rimonta di ieri sull’argentino Juan Manuel Cerundolo per 4-6 7-6 6-1 (annullando un match point nel tie-break del secondo set), ha raggiunto quota 220 punti in classifica e sarebbe virtualmente n.247 al mondo, migliorando dunque di oltre 30 posizioni il suo attuale best ranking (n.279). In caso di passaggio in finale il palermitano classe 2007 avvicinerebbe la top230, mentre la conquista del titolo lo proietterebbe già ai margini della top200.