Federica Pellegrini entra a far parte della Hall of Fame del nuoto mondiale

Federica Pellegrini riceve un’ulteriore certificazione della sua carriera natatoria leggendaria. L’ex atleta veneta infatti è stata inserita da World Aquatics nella Hall of Fame del nuoto mondiale.

“L’unica tra uomini e donne – si legge nelle motivazioni di inserimento della Divina – ad aver conquistato otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero”.

Il momento dell’induzione di Federica Pelligrini nella Hall of Fame è avvenuto in occasione del 60° anniversario del premio al Park Royal Collection, in quel di Marina Bay a Singapore.

“Sono onorata e lusingata di questo prestigioso riconoscimento. Sono felice di entrare a far parte del Tempio della storia del nuoto e di ritrovare tanti grandi atleti italiani e soprattutto il mio maestro Alberto Castagnetti”, questi i pensieri dell’azzurra, oggi membro del CIO, affidati al suo profilo social.

Oltre a Federica Pellegrini, altri protagonisti del mondo acquatico sono stati inseriti nella Hall of Fame da parte di World Acquatics, fra cui anche lo statunitense Ryan Lochte: i nuotatori in corsia Anthony Ervin (Usa), Joseph Schooling (Singapore), il fondista Ous Mellouli (Tunisia), il tuffatore Chen Ruolin (Cina), i pallanuotisti Endre “Bandi” Molnar (Ungheria) l’interprete del nuoto artistico Andrea Fuentes (Spagna) e l’allenatore statunitense Gregg Troy (Usa).