Federica Brignone, riuscita l’artroscopia al ginocchio: “Per velocizzare il recupero e migliorare il range articolare”

Sono ormai passati quattro mesi dall’operazione al ginocchio sinistro a cui Federica Brignone si era dovuta sottoporre in seguito al brutto infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani di sci alpino. Nella giornata odierna la detentrice della Coppa del Mondo si è sottoposta a un’artrolisi artroscopica, in modo da valutare lo stato dell’articolazione.

Questo intervento, eseguito dal dottore Andrea Panzeri, aveva lo scopo di migliorare e velocizzare il recupero del range articolare della fuoriclasse valdostana, che già da domani riprenderà il proprio percorso di recupero presso il JMedical di Torino, secondo la tabella di lavoro prestabilita. La fresca 35enne (ha spento le candeline lo scorso 14 luglio) spera di poter tornare in forma in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il dottor Panzeri ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Avevamo previsto di fare questa artroscopia per vedere lo stato dell’articolazione e soprattutto per migliorare il range di movimento che è arrivato a 110° di flessione. Abbiamo ripulito per aumentare i gradi di piegamento del ginocchio, nei prossimi giorni Federica dovrà essere un pochino più cauta nei movimenti, ma l’intervento è stato appositamente programmato per accelerare i tempi e permetterle di lavorare meglio. Inoltre abbiamo avuto modo di controllare la situazione interna al ginocchio per verificare se andava tutto bene. Da domani sarà già al lavoro con la fisioterapia“.