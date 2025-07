Federica Brignone: “Ritorno momentaneo alle stampelle per fare presto tanti passi in avanti”

Prosegue e si rafforza il lungo percorso di Federica Brignone verso la guarigione. Circa quattro mesi fa la fuoriclasse valdostana, infatti, si era sottoposta ad una operazione al ginocchio sinistro in seguito al terribile infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani. Nelle ultime ore, invece, la vincitrice della Coppa del Mondo generale 2024-2025 ha subito un’artrolisi artroscopica, per valutare nel migliore dei modi lo stato dell’articolazione.

Come è stato comunicato, l’intervento è andato bene e i miglioramenti sono stati confermati anche dallo staff del dottor Panzieri che ha svolto l’operazione. Le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri: “Avevamo previsto di fare questa artroscopia per vedere lo stato dell’articolazione e soprattutto per migliorare il range di movimento che è arrivato a 110° di flessione. Abbiamo ripulito per aumentare i gradi di piegamento del ginocchio, nei prossimi giorni Federica dovrà essere un pochino più cauta nei movimenti, ma l’intervento è stato appositamente programmato per accelerare i tempi e permetterle di lavorare meglio. Inoltre abbiamo avuto modo di controllare la situazione interna al ginocchio per verificare se andava tutto bene. Da domani sarà già al lavoro con la fisioterapia”.

Nella giornata odierna, invece, Federica Brignone ha rilasciato un post nel quale è sdraiata sul letto dell’ospedale e sono evidenti i segni delle operazioni subite alla gamba sinistra. La 35enne ha poi aggiunto: “Pit stop alla clinica Madonnina: un momentaneo passo indietro (ritorno alle stampelle) per farne presto tanti avanti. Si torna al lavoro!”

Federica Brignone non vuole mollare di un centimetro e prosegue nel suo cammino di recupero verso il grande sogno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La vincitrice di due Coppe del Mondo di sci alpino è, infatti, pronta per tornare al lavoro presso il J-Medical di Torino. Per fortuna i tempi prestabiliti del suo percorso sembrano rispettati ed il peggio, per quanto visto, sembra ormai alle spalle.

IL POST DI FEDERICA BRIGNONE