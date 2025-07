Faith Kipyegon pirotecnica: galattico record del mondo sui 1500! Show imperiale a Eugene

Faith Kipyegon si era presentata a Eugene (USA) con un chiaro obiettivo: migliorare il già suo record del mondo dei 1500 metri. La fuoriclasse keniana non ha deluso le aspettative nella gara conclusiva della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, e ha tuonato un imperiale 3:48.68 sulla velocissima pista dell’Oregon.

Le lepri hanno svolto il loro lavoro (su tutte la statunitense Sage Hurta-Klecker), le luci hanno aiutato come sempre affiancando le atlete a bordo pista facendo da riferimento, ma poi la tre volte Campionessa Olimpica della distanza ci ha messo il suo e ha fatto letteralmente saltare il banco con un ultimo giro imperiale corso in un mirabolante 59.02.

La 31enne africana, Campionessa del Mondo in carica tra 1500 e 5000 metri, ha migliorato di 36 centesimi il suo precedente primato mondiale, ovvero il 3:49.05 con cui il 7 luglio 2024 dettò legge a Parigi, la capitale francese che qualche settimana più tardi fece da cornice al suo tris a cinque cerchi.

La progressione finale è stata letteralmente incontenibile per l’etiope Diribe Welteji (3:51.44, personale) e l’australiana Jessica Hull (3:52.67, stagionale), più lontane la britannica Georgia Hunter Bell (3:54.76) e la statunitense Nikki Hiltz (3:55.96). Si è trattato del secondo record del mondo siglato in questa appassionante serata (in realtà pomeriggio locale) dopo quella confezionato dalla keniana Beatrice Chebet sui 5.000 metri, dove l’africana è diventata la prima donna a scendere sotto il fatidico muro dei quattordici minuti.