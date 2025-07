Fabio Di Giannantonio: “L’obiettivo è lottare con Marc Marquez. Lui ha alzato il livello di Alex, come fa l’Academy VR46 con i suoi piloti”

Fabio Di Giannantonio è attualmente quinto nella classifica generale del Mondiale MotoGP. Due i podi conseguiti, ad Austin e al Mugello, al quale va aggiunto quello nella Sprint di Silverstone. Tutti terzi posti. Il suo rendimento è in crescita e, nelle ultime uscite, ha fatto meglio del compagno di squadra Franco Morbidelli, partito in maniera più incisiva, ma ormai raggiunto dal team mate nella graduatoria assoluta.

Alla vigilia del Gran Premio di Germania, il ventiseienne romano del Team VR46, che dispone della terza Ducati GP25, è stato intervistato dalla testata tedesca speedweek.com. Nella conversazione, di cui si riportano gli stralci più interessanti, ha parlato dei fratelli Marquez, delle prospettive per la seconda metà dell’annata e di come la sua carriera avrebbe potuto prendere ben altra piega.

“Non sono sorpreso da Alex Marquez, è comunque un pilota che ha vinto due Mondiali nelle classi formative. Non è un improvvisato. Nel 2019, al mio esordio in Moto2, l’avevo preso come punto di riferimento, perché guidava molto bene. È vero, l’anno scorso avevamo un rendimento molto simile, mentre in questa stagione lui ha fatto un balzo in avanti. Qual è il suo segreto? Nessuno. Semplicemente, credo si trovi estremamente a proprio agio sulla versione 2024 della Ducati.

Inoltre, non dimentichiamoci che viene da una stagione a fianco di suo fratello Marc. Lavorando costantemente assieme a lui, sono sicuro che abbia imparato molto. Il concetto non è poi così differente da quello applicato nell’Academy di Valentino Rossi, dove si cresce grazie a un confronto virtuoso e ognuno può alzare il suo livello. Ho perso il conto dei piloti usciti dall’Academy che hanno vinto dei Mondiali”.

“Se posso battere Marc Marquez? Voglio essere onesto, al momento no. Ci sono ancora delle zone grigie in termini di comprensione della moto che mi rallentano. Però i dati dimostrano come non sia così lontano. Ci manca ancora qualcosa, ma ci stiamo avvicinando gara dopo gara. Sono sicuro si possa chiudere il gap e portare la terza GP25 al livello delle due del Factory Team. Questo è l’obiettivo per la seconda parte di stagione. Mi piacerebbe lottare con Marc in pista. Però è in gran forma, lo si capisce dal fatto che stia sbagliando poco”.

“Nel novembre 2023 discussi approfonditamente il mio passaggio alla Honda. A Sepang, il sabato ero quasi certo di essere in HRC nel 2024. Invece, improvvisamente, domenica mattina cambiò tutto e decisero di ingaggiare Luca Marini. Subito dopo, ho avuto l’opportunità di entrare nel Team VR46. All’inizio la situazione era strana per tutti, perché io sono stato il primo pilota esterno all’Academy a correre per loro. Hanno dovuto riorganizzarsi in qualche modo, ma alla fine mi sono perfettamente integrato e sono felice di essere dove sono, la squadra mi fornisce tutto ciò di cui ho bisogno”.