Fabbri e Weir tornano in scena: sfida a Lignano Sabbiadoro. C’è van Niekerk

Leonardo Fabbri e Zane Weir saranno le stelle del Meeting Sport e Solidarietà che andrà in scena domenica 13 luglio a Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine). I due volti simbolo del getto del peso si sfideranno a viso aperto allo Stadio Teghil, dove si disputerà una tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza).

Il fuoriclasse toscano, reduce dalla vittoria agli Europei a squadre e della tappa di Diamond League a Eugene (settimo con 21.71 metri), proverà a tornare oltre la fettuccia dei 22 metri (22.31 a Lucca qualche settimana fa). L’italo-sudafricano si presenterà in pedana da campione in carica dell’evento per dare vita a un bel confronto con il Campione d’Europa, saranno presenti anche Nick Ponzio, il britannico Scott Lincoln, i sudafricani Kyle Blignaut e Aiden Smith.

Sui 400 metri vedremo all’opera Vladimir Aceti e Riccardo Meli contro il sudafricano Wayde van Niekerk (Campione Olimpico a Rio 2016), mentre sui 1500 metri si cimenteranno Ludovica Cavalli e Ala Zoghlami. Appuntamento alle ore 20.00 con diretta tv su RaiSportHD.