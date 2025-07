F1, Zak Brown: “Piastri e Norris si confronteranno in modo pulito, conoscono le regole”

Le regole sono chiare. L’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris sono il primo e il secondo della classifica mondiale in F1, avendo entrambi a loro disposizione una McLaren. La vettura di Woking, finora, si è rivelata la migliore e loro chance di conquistare l’iride sono concrete. Sono 15 i punti che separano Lando da Oscar e a Silverstone la loro sfida potrebbe tenere banco.

Nel team britannico però hanno messo in chiaro le cose, onde evitare che lotte fratricide controproducenti vadano a togliere i punti alla scuderia. Ne ha parlato il CEO di McLaren, Zak Brown, quest’oggi a Silverstone, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1.

“I nostri piloti si rispettano, anche se vogliono battersi a vicenda. In Austria è stato entusiasmante vederli battagliare, tutti vogliono questo. Non possiamo guidare le macchine, ma loro conoscono le regole: un duello pulito, come fatto in Austria“, ha chiarito Brown.

Vedremo se davvero i due piloti terranno fede agli accordi prima di calarsi nell’abitacolo. Sarà interessante capire se la Ferrari e altre squadra sapranno inserirsi nella lotta citata. In quel caso anche la strategia dell’uno e dell’altro alfiere di Woking sarà un fattore.