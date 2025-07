F1, Zak Brown: “Non mi sorprenderebbe vedere Verstappen in Mercedes già nel 2026”

La McLaren ha dominato in lungo e in largo questa prima parte di stagione e si presenta a Silverstone per la gara di casa in vetta al Mondiale costruttori (con un vantaggio abissale sulla Ferrari seconda) e occupando le prime due posizioni del campionati piloti grazie a Oscar Piastri e Lando Norris, separati da 15 punti in favore dell’australiano e con un buon margine (superiore ai 60 punti) sugli inseguitori.

Nell’ambito di un evento pubblico tenuto ieri a Londra (in cui hanno presentato una livrea speciale per il GP di Gran Bretagna), Zak Brown ha concesso un’intervista a Sky Sports UK fornendo il suo punto di vista sulle ultime indiscrezioni relative alla trattiva tra Max Verstappen e Mercedes: “Non sei mai totalmente sicuro, ma di solito quando c’è fumo c’è anche del fuoco. Il fatto che tutti parlino ma nessuno confermi niente, mi dice che sicuramente ci sono delle conversazioni in corso”.

Il CEO della McLaren ha aggiunto: “Ho detto già tempo fa che non mi sorprenderebbe vedere Verstappen in Mercedes. Già l’anno prossimo? Non lo escludo. Dal mio punto di vista in questo momento preferirei vedere Max alla guida di una Red Bull piuttosto che di una Mercedes (ride, ndr), perché sta facendo un lavoro incredibile ovviamente. Tutto questo è ciò che rende la F1 sempre emozionante. Restate sintonizzati, penso che potrebbe esserci un altro capitolo di questa storia“.

Brown non si è tirato indietro infine nel momento in cui Craig Slater gli ha chiesto dove sarebbe ad oggi la Red Bull senza Verstappen, considerando le pessime prestazioni di Yuki Tsunoda e dei suoi precedenti compagni di squadra: “Probabilmente dietro la loro Racing Bulls, che ha fatto un gran lavoro e ha realizzato un’ottima macchina. Penso che al momento sia Max a tenere in alto la Red Bull“.