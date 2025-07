F1, Verstappen fa la magia e batte le McLaren nella Sprint in Belgio. Ferrari anonima

Max Verstappen si inventa un capolavoro e vince la Sprint del Gran Premio del Belgio 2025, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull si è esaltato sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, facendo la differenza grazie al suo talento cristallino e riuscendo a sconfiggere le McLaren con una prestazione praticamente perfetta.

Il quattro volte campione iridato, secondo in griglia, ha effettuato il sorpasso decisivo per il successo nel corso del primo giro sul pole-man Oscar Piastri in fondo al rettilineo del Kemmel sfruttando tutta la scia e la maggiore velocità di punta della sua RB21 (molto scarica) rispetto alla MCL39. Verstappen ha avuto il merito poi di resistere per tutti i 15 giri della Sprint alla pressione dell’australiano, che non è mai riuscito ad affondare un vero attacco accontentandosi di arrivare in piazza d’onore ma davanti al compagno di squadra e avversario diretto per il titolo Lando Norris.

Alle spalle del terzetto di testa, racchiuso al traguardo un meno di un secondo e mezzo, Charles Leclerc si è attestato in quarta posizione con una Ferrari discreta ma decisamente più lenta a livello di passo rispetto ai migliori tre. Completano la zona punti della Sprint belga Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Rimonta abbastanza debole nelle retrovie per le Mercedes e per la Ferrari di Lewis Hamilton, tutti fuori dalla top10.

Con questo risultato, Piastri conserva la leadership del Mondiale allungando a +9 su Norris mentre Verstappen consolida il suo terzo posto avvicinandosi a -68 dalla vetta.

CLASSIFICA SPRINT GP BELGIO F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull

2 Oscar Piastri McLaren +0.753

3 Lando Norris McLaren +1.414

4 Charles Leclerc Ferrari +10.176

5 Esteban Ocon Haas F1 Team +13.789

6 Carlos Sainz Williams +14.964

7 Oliver Bearman Haas F1 Team +18.610

8 Isack Hadjar Racing Bulls +19.119

9 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +22.183

10 Liam Lawson Racing Bulls +22.897

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +24.551

12 George Russell Mercedes +25.969

13 Lance Stroll Aston Martin +26.595

14 Fernando Alonso Aston Martin +29.046

15 Lewis Hamilton Ferrari +30.175

16 Alexander Albon Williams +30.941

17 Kimi Antonelli Mercedes +31.981

18 Nico Hulkenberg Kick Sauber +32.867

19 Franco Colapinto Alpine +38.072

20 Pierre Gasly Alpine +2 giri