F1, Verstappen batte le McLaren ed è in pole position a Silverstone. Ferrari vicina ma in terza fila

Max Verstappen si inventa un giro perfetto quando più conta e arpiona la pole position a Silverstone in occasione delle qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull archivia così la quarta partenza al palo dell’anno (sono 44 nel complesso in carriera), togliendosi la soddisfazione di battere almeno al sabato le favorite McLaren nella loro pista di casa.

Sessione non impeccabile per il team di Woking, che ottiene comunque un secondo posto con il leader del campionato Oscar Piastri ed un terzo con Lando Norris davanti alla Mercedes di un solido George Russell e alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente quinto e sesto a poco più di due decimi dalla vetta lasciando qualcosa per strada soprattutto nel T3. Decima posizione in griglia per il rookie italiano Kimi Antonelli, che deve scontare a Silverstone una penalità di 3 posizioni per l’incidente del primo giro in Austria.

In Q1 Colapinto commette un errore alla penultima curva, va in testacoda e danneggia la sua Alpine provocando una bandiera rossa a 7 minuti dalla fine e diventando il primo escluso dal Q2. Nonostante qualche goccia di pioggia, tanti piloti si migliorano nel finale e Verstappen chiude al comando in 1’25″886 davanti a Piastri. Tutti i big riescono a risparmiare un treno di gomme soft nuove, anche se Ferrari rischia qualcosa con Hamilton che si salva in 14ma posizione. Oltre a Colapinto vengono eliminati Lawson con la Racing Bulls, le Sauber di Bortoleto (17°) e Hulkenberg (19°) e l’Aston Martin di Stroll (18°).

In Q2 Antonelli e le Ferrari effettuano il primo run con gomme usate, restando appena fuori dalla top10 provvisoria. Per l’ultimo time-attack montano tutti un set nuovo ad eccezione di Verstappen e delle McLaren, ormai certi della qualificazione. Le Rosse sfruttano al meglio una pista più performante e fanno uno-due con Hamilton primo in 1’25″084 davanti a Leclerc e Norris, mentre si salvano per poco le Mercedes e Gasly. Fuori le Williams di Sainz (11°) e Albon (14°), la Red Bull di Tsunoda (12°), la Racing Bulls di Hadjar (13°) e la Haas di Ocon (15°).

In Q3 si lanciano per il primo tentativo con gomme usate Gasly e le Mercedes, tutti gli altri con un set nuovo. Piastri è l’unico a scendere sotto l’1:25 e va in pola provvisoria in 1’24″995 davanti a Hamilton, Norris, Verstappen e Leclerc, tutti racchiusi in meno di tre decimi. Si decide tutto all’ultimo giro: Verstappen piazza la zampata del fenomeno e conquista la pole position in 1’24″892 con un decimo di margine sulle McLaren di Piastri e Norris e sulla Mercedes di Russell. Ferrari a due decimi con Hamilton 5° e Leclerc 6°, poi Antonelli (che scatterà però 10° per la penalità).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)

2 Oscar Piastri McLaren (Q3)

3 Lando Norris McLaren (Q3)

4 George Russell Mercedes (Q3)

5 Lewis Hamilton Ferrari (Q3)

6 Charles Leclerc Ferrari (Q3)

7 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)

8 Pierre Gasly Alpine (Q3)

9 Carlos Sainz Williams (Q2)

10 Kimi Antonelli Mercedes (Q3) Penalizzato di 3 posizioni

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q2)

12 Isack Hadjar Racing Bulls (Q2)

13 Alexander Albon Williams (Q2)

14 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q2)

15 Liam Lawson Racing Bulls (Q1)

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q1)

17 Lance Stroll Aston Martin (Q1)

18 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q3) Penalizzato di 10 posizioni

19 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q1)

20 Franco Colapinto Alpine (Q1)