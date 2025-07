F1, Vasseur è ottimista: “Abbiamo margini di miglioramento, siamo sulla strada giusta”

È ancora presto per trarre delle conclusioni affrettate, ma la nuova sospensione posteriore introdotta a Spa-Francorchamps dalla Ferrari non ha garantito alla SF-25 di effettuare un evidente salto di qualità almeno in questa prima giornata del weekend nelle Ardenne. Charles Leclerc ha chiuso infatti le qualifiche Sprint del Gran Premio del Belgio 2025 in quarta piazza a quasi otto decimi dal miglior tempo della McLaren di Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton è uscito di scena già nella prima fase della sessione classificandosi 18°.

“Penso che Charles abbia fatto un buon giro. Abbiamo faticato un po’ all’inizio del giro, poi siamo tornati sulla scia di Verstappen e credo che Max sia più aggressivo in qualifica che in gara. Ma è anche vero che Piastri sta volando. Ha dato enormi distacchi a tutti ed è su un altro pianeta. Ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Abbiamo margine di miglioramento e abbiamo fatto solo pochi giri con le nuove sospensioni. Dobbiamo continuare a lavorare per capire come farle funzionare al meglio e capirla, ma siamo sulla strada giusta“, il commento di Frederic Vasseur a fine venerdì.

Sulla clamorosa eliminazione in SQ1 di Hamilton dopo un testacoda nel suo ultimo time-attack: “Più che il secondo giro di Lewis, il vero problema è stato il primo, dove aveva 6 decimi di vantaggio su Charles ma poi in curva 15 ha perso la vettura. Ed è successo subito dopo il problema di Antonelli, quando è uscito e ha portato in pista tanta ghiaia. Non so se sia stato parte del problema, ma subito dopo ha commesso l’errore e quel giro poteva essere molto buono. Poi per l’usura della gomma nel secondo giro è stata dura. Ma la vera qualifica sarà domani. Certo, sarebbe stato meglio partire davanti con entrambe le macchine per cercare di avere un determinato tipo di dati per portare avanti la messa a punto delle sospensioni. Lewis partirà dietro e sarà dura superare, ma il weekend è lungo“.

“Credo che stamattina tutti i team non fossero tanto convinti del livello del carico aerodinamico. È la prima volta che abbiamo visto divari di questo tipo a livello di carico su questa pista. Max aveva poco carico come Ocon e sono stati competitivi, ma vedremo in gara se lo saranno. Ci sono però diverse differenze di carico. Riguardo la sospensione posteriore, avevamo lo stesso assetto su entrambe le macchine. Dunque siamo noi che dobbiamo capire come farle funzionare al meglio, trovando un compromesso buono. C’è però bisogno di fare dei giri per questo“, aggiunge il team principal della Rossa.

Sui progressi della SF-25 aggiornata con la nuova sospensione: “I dati che abbiamo raccolto corrispondono alle aspettative ed è positivo. Ma tutti qui hanno portato aggiornamenti. Per cui questo significa che se porti un aggiornamento che ti fa migliorare di 3 decimi, non vuol dire che in pista avrai lo stesso guadagno, perché anche gli altri hanno migliorato“.