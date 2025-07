F1, Toto Wolff difende la posizione di Frederic Vasseur in Ferrari: “Se io non fossi qui, sarebbe in Mercedes”

Una posizione in discussione. Sono molte le chiacchiere che si stanno facendo sull’incarico da Team Principal di Frederic Vasseur in Ferrari. I risultati deludenti di quest’annata, presentata come quella in cui la Rossa avrebbe dovuto lottare senza se e senza per la vittoria del campionato, hanno messo un po’ sulla graticola l’ingegnere francese.

Sui vari media specializzati si parla con costanza di un addio alla scuderia di Maranello e di chi potrebbero essere i sostituiti. Sono stati fatti i nomi di Christian Horner (attuale Team Principal della Red Bull) e poi di Antonello Coletta (a capo del progetto WEC). Rumours da più parti e non vi sono conferme e smentite dai vertici del Cavallino Rampante.

A questo proposito, pungolato sulla questione, il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, ha detto la sua a riguardo a GPBlog: “Fred è uno dei migliori manager di corse che conosca. Se non fossi stato qui, lo avrei preso per la Mercedes. Quindi lo stimo molto. Ha una grande personalità ed è molto diretto. Non è un politico e conosce bene la materia“, ha dichiarato Wolff.

“Lui è perfettamente consapevole che in Italia la Ferrari sia paragonabile alla Nazionale di calcio e quindi sa quali siano le pressioni. Se si vince sei un Dio, altrimenti sei un perdente. A mio avviso devono dargli fiducia, perché non troveranno altri che siano migliori in quel ruolo“, ha concluso il manager austriaco.