F1, svelate per errore le sedi delle 6 Sprint Race del 2026!

Anche se il post è stato cancellato dopo poco tempo, siamo comunque venuti a conoscenza delle 6 sedi delle gare su distanza ridotta in vista del prossimo campionato, quello che vedrà la tanto attesa rivoluzione tecnica. Iniziamo con il dire, quindi, che il numero delle Sprint Race nel Mondiale di Formula Uno 2026 non subirà novità e rimarrà di sei come accaduto negli ultimi anni.

Il Gran Premio d’Olanda sul tracciato di Zandvoort del 21-23 agosto 2026, quindi, sarà palcoscenico di un fine settimana con la Sprint Race (per la prima volta nella propria storia) e, proprio per questo motivo, si era fatto scappare il post per sancirne l’ufficialità. Un eccesso di euforia che è stato prontamente rimosso, ma che ci ha permesso di sapere con qualche settimana di anticipo i piani della FIA in vista della prossima stagione. Manca, ovviamente, il nero su bianco ma il programma sembra ormai definito.

Dove si disputeranno, quindi, le altre 5 gare su distanza ridotta? Come in questa annata si inizierà con il Gran Premio della Cina (13-15 marzo) sul tracciato di Shanghai. Secondo appuntamento confermato a sua volta con il Gran Premio di Miami (01-03 maggio) sulla nuova pista della Florida. Il terzo appuntamento con la Sprint Race si disputerà in occasione del Gran Premio del Canada (22-24 maggio) sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, che vedrà la prima gara sulla distanza di 100 chilometri della sua storia.

La quarta tappa con la Sprint Race sarà il Gran Premio di Gran Bretagna (03-05 luglio) sul tracciato di Silverstone (in questo caso si tratta di un ritorno) quindi, dopo il Gran Premio di Olanda sopra citato, vedremo un altro esordio, ovvero il Gran Premio di Singapore (09-11 ottobre) sotto le luci dei riflettori di Marina Bay. In questo caso si tratta di una scelta sorprendente, se così si può dire, dato che la pista della città-stato asiatica non favorisce i sorpassi e, soprattutto, rappresenta uno sforzo fisico notevole per i piloti, con la gara domenicale che tocca quasi sempre le 2 ore di durata.

Torniamo al presente, al 2025. Ricordiamo che in questa stagione abbiamo appena assistito alla terza Sprint Race in Belgio e rimarranno da disputarsi le ultime 3 in occasione dei Gran Premi degli Stati Uniti (presso il COTA di Austin), di San Paolo (Interlagos) e Qatar (Lusail).