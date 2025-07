F1, statistiche GP Gran Bretagna. A Silverstone, Lewis Hamilton è un semi-Dio

La Formula 1 si appresta a vivere uno dei suoi appuntamenti più iconografici, leggasi il Gran Premio di Gran Bretagna. L’evento è un “sempre presente”, poiché non è mai mancato dal calendario iridato. Solo il GP d’Italia può vantare il medesimo status.

Non va peraltro dimenticato come tutto sia cominciato proprio da Silverstone. La Formula 1 vide agonisticamente la luce il 13 maggio 1950, alla presenza dell’allora Re Giorgio VI e di sua figlia Elisabetta (destinata a diventare sovrana con il nome di Elisabetta II). Trionfò Nino Farina, a bordo di un’Alfa Romeo 158, davanti alle monoposto gemelle di Luigi Fagioli e Reg Parnell.

Quella del 2025 sarà la 76ma edizione del GP di Gran Bretagna, la 59ma a tenersi a Silverstone. La pista ha lungamente dovuto osservare un’alternanza prima con Aintree e poi con Brands Hatch, divenendo palcoscenico esclusivo della prova a partire dal 1987. “In compenso”, se così si può dire, nel 2020 ha ospitato un estemporaneo GP del 70° Anniversario.

I NUMERI DEL GP DI GRAN BRETAGNA

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (9)

Il britannico ha trionfato nel 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024.

Non esiste GP in cui un pilota abbia vinto più di quanto non abbia fatto l’inglese nella propria terra.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (7)

Il londinese è partito davanti a tutti nel 2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Silverstone.

9 – HAMILTON Lewis (08, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24)

2 – ALONSO Fernando (2006, 2011)

2 – VERSTAPPEN Max (2020*, 2023)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2022)

* Vittoria indicata per coerenza relativa all’autodromo, ma arrivata nel GP del 70° anniversario e dunque non quello di Gran Bretagna.

Piloti in attività con almeno una pole position a Silverstone.

7 – HAMILTON Lewis (07, 13, 15, 16, 17, 18, 20)

3 – ALONSO Fernando (2005, 2006, 2012)

2 – VERSTAPPEN Max (2021, 2023)

1 – RUSSELL George (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio di Silverstone.

15 (9-3-3) – HAMILTON Lewis

6 (2-3-1) – ALONSO Fernando

5 (2-3-0) – VERSTAPPEN Max

3 (0-1-2) – LECLERC Charles

2 (0-1-1) – NORRIS Lando

1 (1-0-0) – SAINZ Carlos Jr.

Nel conteggio sono compresi i podi ottenuti nel GP del 70° anniversario, vinto da Verstappen davanti a Hamilton e Bottas.

Team con più vittorie: FERRARI (18)

La Scuderia di Maranello si è imposta con Froilàn Gonzalez (1951, 1954); Alberto Ascari (1952, 1953), Juan Manuel Fangio (1956), Peter Collins (1958), Wolfgang Von Trips (1961), Niki Lauda (1976), Carlos Reutemann (1978), Alain Prost (1990), Michael Schumacher (1998, 2002, 2004), Rubens Barrichello (2003), Kimi Räikkönen (2007), Fernando Alonso (2011), Sebastian Vettel (2018), Carlos Sainz Jr. (2022).

L’affermazione di Von Trips è arrivata ad Aintree, quelle di Lauda e Reutemann a Brands Hatch. Tutte le altre a Silverstone.

Team con più pole position: FERRARI (16)

La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Froilàn Gonzalez (1951), Nino Farina (1952), Alberto Ascari (1953), Phil Hill (1961), Clay Regazzoni (1971), Jacky Ickx (1972), Niki Lauda (1974, 1976), Renè Arnoux (1983), Gerhard Berger (1988), Nigel Mansell (1990), Rubens Barrichello (2000, 2003), Michael Schumacher (2001), Fernando Alonso (2012), Carlos Sainz Jr. (2022).

La pole di Hill è giunta ad Aintree, quella di Ickx e le due di Lauda a Brands Hatch. Tutte le altre a Silverstone.

Team in griglia con vittorie nel GP di Gran Bretagna.

18 – Ferrari

14 – McLaren

10 – Williams

10 – Mercedes

4 – Red Bull

Team in griglia con pole position nel GP di Gran Bretagna.

16 – Ferrari

13 – Williams

11 – Mercedes

7 – McLaren

5 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

In 59 GP disputati a Silverstone…

– in 22 occasioni (37,3%) il vincitore è partito dalla pole position;

– in 40 occasioni (67,8%) il vincitore è scattato dalla prima fila.

Va però rimarcato come, nell’era turbo-ibrida cominciata nel 2014, le suddette percentuali si alzino rispettivamente al 50% per la pole position e al 91,7% per la prima fila!

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Gran Bretagna è Carlos Reutemann, che nel 1978 a Brands Hatch si impose partendo dall’8° posto.

– Se guardiamo all’autodromo di Silverstone, il pilota capace di imporsi con la posizione di partenza più sfavorevole è Emerson Fittipaldi, che nel 1975 trionfò a dispetto del 7° slot in griglia.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

PROST Alain

Renault (1983); McLaren (1985, 1989); Ferrari (1990); Williams (1993)

BRABHAM Jack

Cooper (1959, 1960); Brabham (1966)

FITTIPALDI Emerson

Lotus (1972); McLaren (1975)

LAUDA Niki

Ferrari (1976); McLaren (1982, 1984)

ALONSO Fernando

Renault (2006); Ferrari (2011)

HAMILTON Lewis

McLaren (2008); Mercedes (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2009); Ferrari (2018)

EXTRA

– Jim Clark e Jack Brabham hanno vinto su tutte e tre le piste in cui si è disputato il Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone, Brands Hatch e Aintree).

– Max Verstappen è l’unico pilota ad aver vinto GP a Silverstone con due denominazioni differenti (banalmente, essendo il solo ad aver trionfato nell’estemporaneo GP del 70° anniversario).