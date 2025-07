F1, scatta il weekend di Silverstone. La Ferrari vuole sfidare la McLaren in casa sua

Prende il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo storico tracciato di Silverstone si inizierà a fare sul serio nella giornata odierna, in un weekend che sancisce in via ufficiale il giro di boa del campionato, dato che ci troviamo esattamente a metà dell’annata che, com’è ben noto, si comporrà di 24 tappe totali fino al gran finale di Abu Dhabi.

Quale sarà il programma del venerdì sulla pista del Northamptonshire? La prima sessione di prove libere scatterà alle ore 13.30 italiane (le ore 12.30 locali), mentre la seconda prenderà il via alle ore 17.00, andando a completare le canoniche due ore di lavoro in pista per rompere il ghiaccio. Ci attende una giornata di estrema importanza per capire i reali valori in gruppo dato che, come spesso capita, la pista di Silverstone coincide con pacchetti di aggiornamenti importanti per le rispettive scuderie.

Al netto delle novità che saranno proposte, non possiamo non partire dalla McLaren come chiara ed ovvia favorita, e non certo perché squadra di casa. Le vetture color papaya sono nettamente le migliori del lotto e lo hanno ampiamente dimostrato anche nell’ultima tappa del Red Bull Ring. Il lay-out di Silverstone, poi, sembra davvero disegnato appositamente per esaltare le qualità indubitabili delle MCL39. In poche parole Oscar Piastri e Lando Norris sembrano pronti a battagliare nuovamente per il successo e per conquistare altri punti pesanti in ottica rincorsa al titolo iridato.

Alle loro spalle il consueto nutrito gruppo di piloti e vetture che faranno di tutto per sgomitare e trovare un posto al sole. La Ferrari, dopo quanto visto in Austria, è a caccia di conferme. Il fondo portato tra i monti della Stiria sembra essere andato nella direzione sperata, per cui i ritocchi al retrotreno che sono annunciato in vista di Silverstone potrebbero dare una mano al team di Maranello a ribadirsi come seconda forza. Attenzione, però, perché le Mercedes e Max Verstappen faranno di tutto per inserirsi nella battaglia. Le McLaren saranno davvero irraggiungibili? Lo inizieremo a scoprire sin dalla giornata odierna…