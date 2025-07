F1, scatta il weekend del GP del Belgio: si parte subito forte in vista della Sprint Race

Si alza ufficialmente il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Ci stiamo avvicinando ad ampi passi alle vacanze estive (prenderanno il via dopo il Gran Premio di Ungheria del 3 agosto) ma tutta la concentrazione è ancora sulla pista, dato che ci attende una tre-giorni di fondamentale importanza per l’intera stagione.

In primo luogo l’attesa è notevole perchè si gareggerà sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, una pista che non ha bisogno di presentazioni, con le sue curve iconiche come l’Eau Rouge-Raidillon o Blanchimont. In secondo luogo perchè vivremo un fine settimana con il format rivoluzionato dalla Sprint Race, senza dimenticare che la Ferrari introdurrà la nuova sospensione posteriore, provata nel filming day del Mugello.

Il venerdì sulla pista delle Ardenne prenderà il via alle ore 12.30 con la prima sessione di prove libere della durata di un’ora, quindi alle ore 16.30 si inizierà a fare sul serio con la Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza della Sprint Race che si disputerà nella giornata di domani alle ore 12.00. In poche parole ci sarà pochissimo tempo per team e piloti per trovare il giusto feeling con la pista di Spa-Francorchamps, con le McLaren che proseguiranno nel loro dominio e nel duello per il titolo con Oscar Piastri che mantiene qualche punto di margine su Lando Norris.

Grande curiosità, infine, in casa Ferrari. Dopo aver portato il nuovo fondo al Red Bull Ring, la scuderia di Maranello completa il pacchetto di aggiornamenti con la nuova sospensione posteriore. Le prime, parzialissime, indicazioni parlano di soddisfazione per questa novità, ma la strada da fare è ancora lunga. Charles Leclerc e Lewis Hamilton vogliono una seconda parte di annata da protagonisti, proprio come accaduto un anno fa. Sarà possibile? Lo scopriremo sin dalla giornata odierna, meteo permettendo, conoscendo la situazione di Spa-Francorchamps…