F1, sarà il meteo a decidere il GP del Belgio 2025. Norris, Piastri, Leclerc e Verstappen a chi la vittoria?

Alle ore 15:00 odierne prenderà il via il Gran Premio del Belgio di F1. La Sprint di ieri ha incoronato Max Verstappen, capace di sopravanzare le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. L’australiano ha guadagnato 1 punto al britannico, ma la griglia di partenza del GP ha sovvertito totalmente la situazione.

Sarà l’inglese a partire dalla pole position, appena davanti al leader del Mondiale e compagno di squadra. L’olandese scatterà solo quarto, dietro anche a Charles Leclerc, quarto attore protagonista di quella Spa-Francorchamps dove tutto potrebbe essere messo in discussione da una variabile imprevedibile.

La pioggia è un’incognita assoluta. Arriverà l’acqua? Se sì, quanto a lungo? Come e in che modo verrà bagnato l’asfalto? Cosa deciderà di fare la direzione gara? Safety car? Bandiera rossa? Corsa libera? Tutti quesiti in cerca risposta nel pomeriggio. Poi, magari, non pioverà e si correrà sull’asciutto.

Da quanto emerso ieri, pare che Verstappen e la Red Bull abbiano scommesso sulla pioggia. Leclerc e la Ferrari avrebbero viceversa puntato su un assetto più scarico. Le McLaren? Verosimilmente nel mezzo, forti di poter cercare un compromesso. Non piovesse, sarebbe verosimilmente sfida a due Norris-Piastri. In caso di precipitazioni, porta aperta per tutti e soprattutto per Super Max.

Il resto del campo partenti? Viene da chiedersi se Lewis Hamilton, alle prese con un weekend da incubo, completerà una giornata senza errori e se Andrea Kimi Antonelli saprà gestire quello che, per sua stessa ammissione, è un momento complicato. Vedremo, infine, chi sarà l’outsider di turno capace di ergersi a protagonista. A Silverstone fu Hulkenberg, qui i riflettori sono puntati su Alex Albon e i piloti della famiglia Red/Racing Bulls.