F1, risultati e classifica FP2 GP Gran Bretagna 2025: Norris precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. 6° Antonelli

Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Silverstone: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1, con la McLaren del britannico Lando Norris in testa in 1:25.816.

Alle sue spalle si inseriscono le Ferrari del monegasco Charles Leclerc, secondo a 0.222, e del britannico Lewis Hamilton, terzo a 0.301, mentre chiude in sesta posizione il pilota italiano della Mercedes, Kimi Antonelli, staccato di 0.567.

CLASSIFICA FP2 GP GRAN BRETAGNA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:25.816

2 Charles Leclerc Ferrari +0.222

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.301

4 Oscar Piastri McLaren +0.470

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.498

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.567

7 Lance Stroll Aston Martin +0.614

8 George Russell Mercedes +0.707

9 Isack HadjarRacing Bulls +0.708

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.808

11 Alexander Albon Williams +1.024

12 Fernando Alonso Aston Martin +1.060

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.088

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.125

15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.164

16 Carlos Sainz Williams +1.343

17 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.349

18 Pierre Gasly Alpine +1.358

19 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.410

20 Franco Colapinto Alpine +1.473