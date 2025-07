F1, promossi e bocciati GP Gran Bretagna. Piastri e Leclerc ‘respinti’ eccellenti. Hülkenberg si consacra

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 passerà alla storia per tante ragioni, soprattutto per essere stata una gara da ricordare. Per il suo esito, potrebbe anche rappresentare un punto di svolta nella stagione corrente. Chi sono i principali promossi e bocciati dell’appuntamento di Silverstone appena passato agli archivi?

PROMOSSI

HÜLKENBERG Nico (Sauber) – Non è promosso, è consacrato. Eccezionale nel risalire la classifica grazie a una strategia audace ed eseguita perfettamente. Sale sul podio per la prima volta a quasi 38 anni, al 239° Gran Premio della carriera. Anzi, della seconda carriera, perché la sua sembrava finita nel 2019. Invece, la vita è imprevedibile e lui ne è una dimostrazione. La sua è davvero una storia da film, il cui finale però deve ancora essere scritto!

NORRIS Lando (McLaren) – Si è capito subito che l’erroraccio di Montreal avrebbe rappresentato un punto di svolta della sua stagione. Bisognava solo capire in che senso. Ora si può affermare che, giunto a un bivio cruciale, l’inglese abbia imboccato la strada giusta. Il Canada è stata una sorta di salutare sberla. Forse si è detto: “Svegliati Lando, stai gettando alle ortiche una grande opportunità”. Difatti ha vinto e convinto in Austria, poi ha ri-vinto in Gran Bretagna, riportandosi a contatto con Piastri nel Mondiale.

STROLL Lance (Aston Martin) – Si merita una citazione in positivo. Non è la prima volta che sa fare la differenza in condizioni complesse. A questo giro è stato superlativo nello sfruttare al meglio gli pneumatici, sia slick che intermedi. A un certo punto ha sognato pure il podio, ma non aveva il passo per restarci. Comunque la settima piazza lo riporta in zona punti dopo tre mesi e soprattutto interrompe una sequenza negativa che si stava facendo inquietante.

BOCCIATI

PIASTRI Oscar (McLaren) – Che ingenuità! La penalizzazione di 10” incassata in regime di safety car gli è costata la vittoria. Anziché tornare a +22 su Norris in classifica generale, ora si ritrova a +8. Per una volta non è stato lucido, perché il suo avversario non è Max Verstappen, bensì il compagno di squadra! Non ha ragionato sul lungo periodo, rimanendo vittima della sua stessa ambizione. Uno svarione che lo farà crescere, ma nel frattempo gli costa 14 punti nella lotta fratricida per il titolo 2025.

LECLERC Charles (Ferrari) – È colato a picco in gara, sbagliando strategia, ma in questo caso si può parlare di scommessa persa. In realtà, l’intero weekend è stato negativo. Nervoso, incline all’errore, dispersivo e insofferente. Probabilmente ha capito che “anche quest’anno si vince il prossimo”. Però intanto le stagioni in Ferrari iniziano a diventare parecchie, senza essere remunerate da soddisfazioni vere e proprie. Una carriera da martire del Cavallino Rampante non la si augura a nessuno.

BORTOLETO Gabriel (Sauber) – “Boom, boom, boom, boom” cantavano i Vengaboys nel 1998. Era una metafora per indicare attività ludiche da adulti. Nel suo caso, invece, si scomoda l’onomatopea per sottolineare gli impatti ripetuti che gli sono costati il ritiro. È all’esordio, si correva in condizioni difficili, ma se Hülkenberg ha dimostrato di poter essere una figura su cui Audi può contare, non si può dire altrettanto del brasiliano, che deve mangiare ancora parecchia pastasciutta per crescere.