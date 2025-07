F1, Piastri in pole position per la Sprint in Belgio davanti a Verstappen e Norris. Delusione Ferrari

Oscar Piastri conferma la superiorità espressa nelle prove libere e domina le qualifiche Sprint del Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren, leader del campionato, partirà dunque davanti a tutti al via della gara breve prevista domani sulla pista di Spa-Francorchamps.

Prima fila in griglia completata dal neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, mentre è solo terzo un deludente Lando Norris con la McLaren a sei decimi dal compagno di squadra e rivale per il titolo. Bilancio negativo per la Ferrari, che introduce questo weekend nel circuito delle Ardenne la nuova sospensione posteriore, con Charles Leclerc quarto a distanza siderale dalla vetta e Lewis Hamilton addirittura 18°.

In SQ1 tutti sono obbligati da regolamento a utilizzare la mescola media. Antonelli commette un errore nel suo primo giro lanciato, andando in testacoda sulla ghiaia e danneggiando probabilmente il fondo della sua Mercedes. Kimi chiude di fatto la sessione senza un tempo ed in ultima posizione, ma viene eliminato a sorpresa anche Hamilton con la Ferrari (18° con un testacoda alla staccata conclusiva nell’ultimo time-attack) oltre ad Albon con la Williams, Hulkenberg con la Sauber e Colapinto con l’Alpine. Piastri firma il miglior tempo in 1’41″769 davanti a Verstappen e Norris.

In SQ2 si continua a girare con gomme medie e Piastri si complica la vita vedendosi cancellare il primo time-attack per track limits, riuscendo poi a rilanciarsi e a superare il taglio con il decimo e ultimo posto utile per soli 41 millesimi. Norris ne approfitta per dettare il passo con 1’41″412 davanti a Verstappen e Leclerc. Esclusi dalla top10 Lawson con la Racing Bulls, Tsunoda con la Red Bull, Russell con una deludente Mercedes e le Aston Martin di Alonso e Stroll.

In SQ3 si passa dalla mescola media alla soft. Piastri completa un giro ai limiti della perfezione e si prende la prima posizione in griglia per la Sprint con il nuovo record della pista in 1’40″510, rifilando quasi mezzo secondo a Verstappen e soprattutto 6 decimi all’altra McLaren di Norris. Quarto Leclerc con la Ferrari davanti a Ocon, Sainz, Bearman, Gasly, Hadjar e Bortoleto.

CLASSIFICA QUALIFICHE SPRINT GP BELGIO F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren 1:40.510

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.477

3 Lando Norris McLaren +0.618

4 Charles Leclerc Ferrari +0.768

5 Esteban Ocon Haas +1.055

6 Carlos Sainz Williams +1.251

7 Oliver Bearman Haas +1.347

8 Pierre Gasly Alpine +1.449

9 Isack Hadjar Racing Bulls +1.461

10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.666

11 Liam Lawson Racing Bulls +1.659

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.674

13 George Russell Mercedes +1.820

14 Fernando Alonso Aston Martin +1.917

15 Lance Stroll Aston Martin +2.226

16 Alexander Albon Williams +2.702

17 Nico Hulkenberg Kick Sauber +2.707

18 Lewis Hamilton Ferrari +2.898

19 Franco Colapinto Alpine +3.077

20 Kimi Antonelli Mercedes +4.884