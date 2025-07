F1, pagelle GP Gran Bretagna 2025: Leclerc disastroso, Norris il più regolare, Piastri ingenuo

PAGELLE GP GRAN BRETAGNA F1 2025

LANDO NORRIS (McLaren) 9: non fa sfracelli, non sembra il più brillante sotto la pioggia, ma vince con merito davanti al proprio pubblico. Per la prima volta. Non solo, riporta sul gradino più alto di Silverstone la scuderia di Woking dopo ben 17 anni! Clamoroso. Dopo una fase iniziale nella quale sembra averne meno di Oscar Piastri, sfrutta la penalità dell’australiano e vola verso un successo pesante anche per la classifica generale.

OSCAR PIASTRI (McLaren) 6: sembrava lanciato verso una vittoria pesantissima in casa del rivale Lando Norris, invece rovina tutto con una penalizzazione di 10 secondi che gli costa a carissimo prezzo. Frena nel momento sbagliato, non rispetta la distanza giusta dalla Safety Car e la frittata è fatta. Nel finale prova a riprendere Lando Norris ma il gap è troppo ampio. Occasione davvero sprecata.

NICO HULKENBERG (Sauber) 8.5: finalmente! Ha atteso 239 Gran Premi, una carriera intera. Tra un mese compirà 38 anni ma, oggi, centra il suo primo podio in assoluto. Che risultato! Non solo, dopo il 19° tempo in qualifica, riesce a ribaltare tutto in una gara “pazza”. Azzecca tutte le scelte di strategia, risulta veloce sia sul bagnato sia sull’asciutto. In poche parole stra-merita il podio, giunto non per una serie di ritiri altrui, ma perchè l’ha voluto. Nel finale si difende anche da Lewis Hamilton. What else…?

LEWIS HAMILTON (Ferrari) 6.5: dopo tempo immemore manca il podio di Silverstone. Laddove ha vinto 9 volte oggi si sarebbe accontentato di una terza posizione che, invece, gli viene soffiata da Nico Hulkenberg. Una corsa strana per il Re Nero. Soffre enormemente in avvio sotto la pioggia con una SF-25 che sul bagnato proprio non va. Nella seconda parte migliora con l’asciugarsi della pista. Prova ad acciuffare il podio ma non ci riesce. Sbaglia due volte negli ultimi giri e si mangia le mani.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 5: giornataccia per Max. Chiude quinto (a quasi un minuto) e ci si dimentica in fretta che fosse in pole position. Nelle prime fasi prova a difendersi contro le McLaren che ne avevano molta di più. L’assetto estremo da asciutto gli rovina ogni piano ma, almeno per metà gara, confida nel podio. Capisce subito che non potrà tenerlo, sbaglia pesantemente alla ripartenza della Safety Car e limita i danni.

CHARLES LECLERC (Ferrari) 4: domenica da incubo. Sin dal via. Vede che l’asfalto è asciutto in due terzi della pista e tenta l’azzardo delle slick sin dalla partenza. Come sempre, però, la Dea Bendata gli volta le spalle. Si procede in regime di Virtual Safety Car per diversi giri, proprio quando avrebbe potuto spingere. Invece di recuperare terreno lo perde. Arriva la pioggia e torna ai box al momento giusto. Da quel momento in avanti dà il via ad una gara di sofferenza, facendo una fatica dannata a superare chiunque. Commette errori pesanti, non gira nulla a suo favore. Giovedì parlava di sogno di vittoria. Oggi chiude 14° e quasi doppiato. Come sempre quando prova l’azzardo tutto va dalla parte opposta. Se poi sbaglia a raffica e la vettura non lo asseconda…

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 5: una gara assurda per l’inglese. Prima male, poi bene, poi malissimo, poi meglio, infine decimo a 1:10 dalla vetta. La Mercedes confidava nelle temperature più basse, ma oggi la W16 è mancata completamente.