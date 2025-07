F1, Oscar Piastri sorpassa Norris e si prende una vittoria di peso a Spa. Podio che fa morale per Leclerc

È Oscar Piastri il vincitore del Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sullo storico circuito di Spa, l’australiano ha sfruttato la partenza, ritardata a causa della pioggia, per sorpassare immediatamente il suo compagno di squadra Lando Norris, apparso in difficoltà nei primi giri. Il leader del Mondiale ha poi mantenuto il suo vantaggio nel finale, nonostante il tentativo di riavvicinamento del britannico.

Si tratta della sesta vittoria in questa stagione per Oscar Piastri che ora possiede 16 punti di vantaggio su Norris, al suo terzo podio consecutivo. Terzo posto importante per Charles Leclerc che conquista un podio prezioso. Il monegasco si è dovuto difendere, nella parte iniziale e finale della gara, dagli attacchi della Red Bull di Max Verstappen, che ha fatto di tutto per cercare di superare la Ferrari, senza però mai riuscirci.

L’olandese si è perciò dovuto accontentare della quarta posizione, davanti alla Mercedes di George Russell, che chiude quinto un anonimo GP. Sesta piazza per un fantastico Alexander Albon, vera sorpresa della gara. Ottima rimonta di Lewis Hamilton, partito diciottesimo ed arrivato settimo al traguardo. Il britannico, letteralmente scatenato nei primi giri con gomma intermedia, ha parzialmente risollevato un weekend tutt’altro che positivo.

Completano poi la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson, Kick Sauber di Gabriel Bortoleto e l’Alpine di Pierre Gasly. Chiude sedicesimo Andrea Kimi Antonelli, autore di un weekend difficile già dal venerdì. Ora il calendario propone l’interessante GP di Ungheria, con Oscar Piastri che vorrà nuovamente allungare in una classifica piloti ancora aperta.

ORDINE D’ARRIVO GP BELGIO 2025

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. George Russell (Mercedes)

6. Alexander Albon (Williams)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Gabriel Bortoleto (Sauber)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Nico Hulkenberg (Sauber)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Carlos Sainz (Williams)

19. Franco Colapinto (Alpine)

20. Isack Hadjar (Racing Bulls)