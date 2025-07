F1, Oscar Piastri: “Proverò a superare Verstappen, siamo tutti vicini come passo gara”

Max Verstappen ha fatto saltare il banco nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Silverstone, l’olandese (Red Bull) si è andato a prendere la pole-position col crono di 1:24.892 a precedere i due piloti della McLaren, Oscar Piastri (1:24.995) e Lando Norris (1:25.010). Solo quinta e sesta posizione per le due Ferrari di Lewis Hamilton (1:25.095) e di Charles Leclerc (1:25.121).

Piastri svettava nel primo tentativo della Q3, mentre nell’ultimo tentativo non è stato in grado di migliorare e si è dovuto accontentare del secondo posto: “Ero molto contento del mio primo giro nella Q3, mentre nel secondo non sono stato così pulito e forse ho perso qualcosa. Comunque, siamo davvero tutti vicini, quindi si prospetta una gara lottata domani“, le prime parole dell’australiano.

“Non vedo l’ora di gareggiare domani. L’obiettivo sarà chiaramente quello di superare Max, ma dovremo prestare attenzione anche a quello che faranno le Ferrari e le Mercedes. Ci sono vetture che vanno forte in rettilineo e altre nei curvoni veloci, per cui è tutto aperto“, ha sottolineato il pilota della McLaren.

La partenza (ore 16.00 italiane) sarà uno dei momenti determinanti per andare a pianificare le strategie. Non resta che godersi lo spettacolo.