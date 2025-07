F1, Oscar Piastri: “Non sono soddisfatto della mia prestazione, domani potrebbe cambiare tutto”

Oscar Piastri si è dovuto accontentare della seconda posizione nelle qualifiche del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps il pilota australiano della McLaren non è riuscito a replicare la stessa prestazione delle qualifiche Sprint di ieri, in cui aveva fatto una grande differenza nel secondo settore del tracciato.

Il compagno di squadra, Lando Norris, ha trovato una miglior messa a punto e ottenuto la pole-position odierna col tempo di 1:40.562 a precedere 85 millesimi l’aussie e di 338 un brillante Charles Leclerc, che con la Ferrari è riuscito a gettare il cuore oltre l’ostacolo, mettendo insieme un grande giro. In quarta piazza si è classificato l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e quinta il britannico George Russell (Mercedes). Più indietro Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes).

“Sinceramente sono un po’ deluso perché la macchina era molto veloce, ma in curva-14 ha commesso un errore nel mio ultimo tentativo della Q3. Chiaramente, non parto da una brutta posizione, ma non sono stato in grado di massimizzare la mia prestazione“, ha affermato Piastri.

Sull’ascesa di Norris in questo fine-settimana ha aggiunto: “Siamo un grande team perché ci confrontiamo e portiamo al limite le monoposto. Certo, la lotta così è sempre molto dura. Non sono stato perfetto nella gestione di queste qualifiche e ho pagato dazio. Vedremo domani il meteo, perché potrebbe cambiare tutto per l’arrivo della pioggia“, ha concluso l’australiano.