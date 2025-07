F1, Oscar Piastri: “Non sarà dominio McLaren, occhio a Mercedes e Verstappen…”

Oscar Piastri si è presentato concentrato e fiducioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone andrà in scena una tappa quanto mai importante, specialmente pensando alla lotta per il titolo, che vede sempre più un derby colorato di papaya, con Lando Norris che ha risposto all’australiano al Red Bull Ring.

Nella gara di casa (che non vince dal lontano 2008) la McLaren vuole assolutamente fare la voce grossa e, di conseguenza, interrompere un digiuno che ha dell’incredibile. Le potenzialità della MCL39 sono ben noti e anche in Austria le due vetture di Woking hanno fatto il vuoto. La speranza è di ripetersi anche a Silverstone con il sogno di una doppietta che andrebbe a completare l’opera in maniera perfetta.

Oscar Piastri sembra andare proprio in questa direzione: “Penso che sarà un weekend interessante, dopotutto Silverstone lo è sempre. Non dimentichiamo le variabili, come il meteo che è un fattore determinante”.

Il nativo di Melbourne analizza i valori in pista: “Non credo che questa volta ci saranno solo due McLaren a contendersi il successo, penso che la Mercedes a sua volta sarà veloce e la Red Bull sa essere sempre imprevedibile, ma in passato si è comportata bene qui. La Ferrari era più forte in Austria, quindi vedremo.”