F1, Oscar Piastri: “Gara vivace, contento della vittoria dopo la delusione di ieri”

Oscar Piastri ha vinto con merito il GP del Belgio, appuntamento numero tredici del Mondiale 2025 di Formula 1 appena concluso nel mitico circuito di Spa. Bella prestazione per l’australiano che, al secondo giro dopo la partenza dietro la Safety Car, ha superato il compagno di squadra Lando Norris, tenendo la posizione fino al traguardo e allungando così nella classifica piloti. A completare il podio è stato invece il ferrarista Charles Leclerc, particolarmente bravo nel tenere a bada la Red Bull di Max Verstappen, piazzatosi al quarto posto.

Una volta arrivato in zona mista, il pilota McLaren ha commentato quanto fatto: “È stata una corsa molto vivace – ha detto Piastri – sapevo che il secondo giro sarebbe stata la mia migliore opportunità per vincere la gara: mi sono incollato lì in curva-1, ho dovuto alzare leggermente il pedale, poi ho spinto e sono riuscito a fare la mia mossa. Ho faticato alla fine perché probabilmente la media non era la gomma migliore per gli ultimi due giri. Ero deluso da me stesso dopo ieri, ma in fondo partire secondo da Spa non è una cosa negativa”.

Piastri ha quindi chiosato: “Ero deluso dalla partenza dietro la Safety, pensavo che mi togliesse delle possibilità. Sono però riuscito a rimanere attaccato in curva 1, e quando ero più sicuro ho alzato il pedale un pochino meno di Lando, cercando di tenere la macchina in pista: è stata una battaglia, ma il sorpasso ha funzionato. Il prossimo weekend saremo a Budapest, una pista che mi piace, sede della mia prima vittoria in F1. Spero di replicarmi”.

Ricordiamo che nella classifica piloti Oscar Piastri guida le operazioni con 266 punti, sedici in più di Norris. Verstappen è terzo a quota 185.