F1, Oscar Piastri: “Ferrari? Una sorpresa. Sarà una dura battaglia”

Una giornata soddisfacente per Oscar Piastri. L’attuale leader della classifica piloti ha collezionato una terza posizione nella FP1 e una seconda nella FP2 del venerdì valido per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, in scena come sempre presso il tracciato di Silverstone.

L’australiano in occasione del primo turno ha dovuto cedere il passo alla Ferrari di Lewis Hamilton ed alla McLaren del compagno di squadra Lando Norris, il quale nella seconda sessione ha registrato invece il miglior tempo, precedendo le rosse di Charles Leclerc e del già citato Lewis Hamilton. Una volta arrivato al parco chiuso, l’oceanico ha commentato quanto fatto:

“Giornata, positiva per noi, anche se devo dire che il pomeriggio è andato meglio del mattino; abbiamo dimostrato di avere una grande potenziale – ha detto Piastri – bene il passo gara, ma sarà una lotta serrata. Ci divertiremo. Il vento da queste parti rende tutto più difficile, devi adattarti giro dopo giro”.

In ultimo il nativo di Melbourne ha poi lodato il lavoro della scuderia di Maranello, apparsa oggi molto in salute: “La Ferrari è stata sorprendente, sono sembrati molto competitivi sia sul giro secco che nel passo gara. Se continueranno così sarà una battaglia per la vittoria. Non ho fatto giri eccezionali, con queste gomme qui puoi fare un solo tentativo. Ma sono tranquillo: se metteremo tutto insieme allora ci saremo anche noi”.