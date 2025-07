F1, Oscar Piastri: “Come temevo non ho potuto difendere la pole. Ora testa alle qualifiche”

Oscar Piastri non si sbilancia troppo dopo aver concluso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps il pilota australiano, che partiva davanti a tutti, è stato passato proprio da Max Verstappen a Les Combes nel corso del primo giro e, nonostante l’ottima MCL39 a disposizione, non è stato in grado di contrattaccare l’olandese. Nel finale il nativo di Melbourne ha pensato solamente a tenere alle sue spalle Lando Norris, il suo grande rivale per il titolo.

La gara su distanza ridotta ha visto il successo di Max Verstappen con 753 millesimi proprio su Oscar Piastri e 1.414 su Lando Norris. Quarta posizione per Charles Leclerc a 10.1, quinta per Esteban Ocon a 13.7, sesta per Carlos Sainz a 14.9, quindi settimo Oliver Bearman a 18.6. Ottavo Isack Hadjar a 19.1, quindi nono Gabriel Bortoleto a 22.1 con Liam Lawson che completa la top10 a 22.8.

Al termine della Sprint Race il pilota del team McLaren ha raccontato quanto avvenuto in pista nel corso delle interviste di rito: “Sapevamo che partire davanti non era un vantaggio e la gara l’ha confermato. Ho provato in ogni modo di non dare troppa scia a chi mi seguiva ma, nei confronti di Verstappen, non avevo abbastanza velocità per difendermi. Velocità che non ho avuto nemmeno nei giri successi, nei quali non ho potuto attaccarlo. Ad ogni modo ho conquistato punti importanti e il risultato è buono”.

Ultima battuta sulle qualifiche che scatteranno alle ore 16.00 e andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani: “Come ho sempre detto Spa è la mia pista preferita e non vedo l’ora di iniziare le qualifiche più tardi per fare altri bellissimi giri. I punti veri, però, si faranno domani. Con questo gap di velocità non è facile superare, per cui dovremo valutare l’assetto prima della Q1. Sicuramente domani dovrebbe piovere, per cui forse è meglio non andare a scaricare la vettura”.