F1, nuova sospensione posteriore per la Ferrari? Vasseur: “Controlleremo meglio l’altezza da terra”

Da settimane si fa un gran parlare dell’introduzione di una nuova sospensione posteriore sulla Ferrari SF-25. Una notizia riportata circa due mesi fa i colleghi di Autoracer e che ora sembrerebbe aver trovato le nuove conferme. Pungolato sul tema nel corso dei week end passati, il Team Principal Frederic Vasseur non aveva né confermato e né smentito, mantenendosi molto sul vago.

A rafforzare la fondatezza di quanto scritto, è stata l’autorevole testata Auto, Motor und Sport, in cui si cita proprio Vasseur, relativamente all’uso del nuovo assale posteriore: “Con esso potremo controllare meglio l’altezza del veicolo e mantenerla nell’intervallo in cui la nostra piattaforma aerodinamica funziona al meglio“, si legge sul giornale teutonico.

A questo punto è da capire se e quando ci sarà questa modifica sulla monoposto del Cavallino Rampante. I media del settore hanno indicato in Spa-Francorchamps (Belgio) l’appuntamento in cui la Rossa potrebbe intervenire in tal senso, ovvero nel week end dal 25 al 27 luglio.

A questo proposito, sempre secondo Autoracer, la Ferrari potrebbe effettuare il secondo Filming Day della stagione al Mugello, sfruttando questa circostanza per comprendere le risposte della nuova sospensione. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.