F1, Nico Hulkenberg: “È stata una gara di sopravvivenza, aspettavo il podio da tanto”

La prima volta non si scorda mai. Nico Hulkenberg ha conquistato il primo podio della carriera in Formula 1, conquistando il terzo posto al GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025. Incredibile risultato per il pilota della Sauber, particolarmente bravo a gestire una gara difficilissima, contrassegnata da una pioggia che ha completamente sparigliato le carte nelle battute iniziali.

Nello specifico il teutonico ha ceduto il passo soltanto alle due McLaren guidate rispettivamente da Lando Norris, trionfatore tra le mura amiche arginando Oscar Piastri, secondo dopo aver scontato una penalità a suo dire ingiusta. Visibilmente emozionato, il nativo di Emmerich am Rhein ha commentato a caldo quanto fatto:

“Lo aspettavo da tanto, era ora – ha detto Hulkenberg – Finalmente è arrivato; la giornata è andata bene, abbiamo fatto una gara pazzesca partendo da ultimi e compiendo davvero una grande rimonta; è surreale, siamo riusciti a gestire delle condizioni folli e miste, è stata quasi una gara di sopravvivenza, ma siamo stati sul pezzo, e abbiamo messo sul tavolo la strategia e le chiamate giuste.

Hulkeberg ha poi chiosato: “Non ci credevo, solo all’ultimo pit-stop ho capito di avere vantaggio su Hamilton e che quindi avrei avuto spazio per respirare; è stato intenso ma ce l’abbiamo fatta. Lui mi ha messo tanta pressione, ha dato tutto davanti al suo pubblico. Ma oggi è stata la mia giornata“.