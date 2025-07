F1, McLaren tornerà Regina di Silverstone? Il Team di Woking manca la vittoria nel GP di casa da 17 anni!

La McLaren sta vivendo una stagione eccellente, tanto da avere già prenotato la conquista di entrambi i Mondiali. A meno di cataclismi, il Team di Woking si fregerà del secondo titolo costruttori consecutivo e tornerà a vincere quello piloti dopo ben 17 anni. Resta da capire solo con chi, tra Oscar Piastri e Lando Norris.

Nel mentre ci sono però tanti altri traguardi intermedi da tagliare, peraltro molti di essi propedeutici a concretizzare lo scenario appena descritto, attualmente probabile, ma ancora puramente ipotetico. Ovviamente, vincere più gare possibile rappresenta il modo migliore per chiudere la partita iridata al più presto.

Diciassette anni si è detto, relativamente al Mondiale piloti. Diciassette sono anche gli anni trascorsi dall’ultima affermazione della McLaren nel Gran Premio di Gran Bretagna, quello di casa per la struttura di base a Woking. Si tratta di un’astinenza pronunciata, tutto fuorché banale per quello che rimane il Team battente bandiera Union Jack più blasonato nella storia del Circus.

Ce la farà, una monoposto color Papaya, a passare per prima sotto la bandiera a scacchi? Di sicuro i favori del pronostico sono tutti per la MCL39, che se avesse una mente propria, starebbe sicuramente sognando di diventare la prima auto a far risuonare il God Save the King dai tempi della MP4-23, quando ancora si cantava “Queen”, perché Elisabetta II era saldamente sul trono e Carlo era ancora “Principe del Galles”.

Già, dal 2009 in poi nessuna squadra con licenza britannica ha primeggiato a Silverstone! L’inno in questione ha suonato solo grazie a Lewis Hamilton. Mercedes è stata accompagnata dal Das Lied der Deutschen, Red Bull dal Bundeshymne der Republik Österreich e Ferrari dal Canto degli Italiani. Nonostante questa Mercedes e soprattutto Red Bull abbiano un forte ascendente Union Jack.

Ricapitolando, una vittoria della McLaren a Silverstone nella giornata di domenica 6 luglio sarebbe alquanto significativa. Per il team in sé, soprattutto, con il corollario di rappresentare qualcosa di ragguardevole anche per una delle nazioni cardine legate alla F1.