F1, Max Verstappen: “È stata una giornata piuttosto negativa, il vento ci ha condizionato”

Si è da poco conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone Lando Norris ha siglato la migliore prestazione con il crono di 1:25.816. Il britannico della McLaren conferma il suo ottimo stato di forma dopo la vittoria nel Gran Premio d’Austria della scorsa settimana.

Ottima prestazione per entrambe le Ferrari che, dopo il buon risultato in FP1, concludono nelle prime posizioni anche le FP2. Charles Leclerc ha fatto segnare il secondo tempo di manche, fermandosi a 222 millesimi da Norris. Completa invece la top 3 l’altra monoposto rossa di Lewis Hamilton, con un ritardo di 301 millesimi dalla testa.

Quarta l’altra McLaren di Oscar Piastri. L’australiano, leader del campionato, ha accumulato un ritardo di 470 millesimi dal suo compagno di squadra. Quinta piazza per la Red Bull di Max Verstappen a 498 millesimi dalla migliore prestazione di Lando Norris. L’olandese, al termine delle FP2, ha dichiarato ai microfoni di F1 Tv: “Personalmente è stata una giornata abbastanza negativa per me, non avevamo bilanciamento. Era difficile giro per giro di curva in curva”.

“È stata una giornata abbastanza brutta per noi. Il vento ci ha condizionato ma non può essere una scusa; tutti devono gestirlo, non è semplice ma tutti devono farlo. Non saprei dire quanto distante è il bilanciamento perfetto, ogni settimana è un risultato diverso. Ora il problema è il vento, sembra che la nostra macchina oscilli troppo, però in generale è stata una giornata storta. Ci sarà qualcosa da esaminare questa sera ma alla fine ci manca sempre prestazione”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.