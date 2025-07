F1, Max Verstappen: “Oggi la macchina andava ovunque, il mio obiettivo è approcciare una gara alla volta”

Si conclude con il successo di Lando Norris il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, sfruttando la penalità data al suo compagno di squadra e gli errori di Max Verstappen, è riuscito a conquistare la quarta vittoria in questa stagione, la prima sul circuito di Silverstone, accorciando ancora sulla testa del Mondiale guidato da Oscar Piastri.

Proprio l’australiano ha firmato la doppietta McLaren, riuscendo, nonostante la penalità di 10 secondi, a conquistare un secondo posto (+6.812) utile in ottica classifica piloti. Sorpresa della gara britannica è sicuramente la Sauber di Nico Hulkenberg (+34.742) che ottiene il primo podio in carriera in F1, dopo 238 Gran Premi.

Quarto invece Lewis Hamilton (+39.812), nove volte vincitore a Silverstone. Il britannico non è riuscito a completare la sua rimonta sul tedesco della Sauber, a causa anche di vari errori. Disastrosa gara per Charles Leclerc che chiude solo in quattordicesima posizione (+84.477). GP complicato anche per Max Verstappen che, dopo un testacoda, ha limitato i danni chiudendo in quinta piazza (+56.781). L’olandese, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Oggi la macchina andava praticamente ovunque, non è stato semplice. Il problema è stato proprio che tutto ciò non era prevedibile”.

“Avevo un bilanciamento non perfetto, è stato molto difficile tenere la macchina in strada. Pensavamo di aver fatto le cose giuste al livello di strategia però avevo bassa aderenza ed il passo non era sufficiente. Ho fatto anche un errore io e sono arrivato quinto. Non sono assolutamente arrabbiato, è un’altra gara che abbiamo finito, ora pensiamo alla prossima. Non penso più al campionato, il mio obiettivo è approcciare una gara alla volta”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.