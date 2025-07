F1, Max Verstappen: “Nessun anno sabbatico. Mercedes? Non ho niente da dire”

Il grande protagonista del media day è stato lui. Ricoperto da una montagna di microfoni, smartphone e registratori, poco fa Max Verstappen ha risposto alle innumerevoli domande dei giornalisti in quel di Silverstone, pista che ospiterà questo fine settimana il GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1. L’olandese si trova infatti letteralmente al centro del chiacchiericcio del paddock per via della clamorosa indiscrezione di mercato, che lo vorrebbero alla guida della Mercedes già dal prossimo anno.

Tuttavia nativo di Hasselt non ha fornito particolari informazioni aggiuntive circa il suo futuro, rimarcando con fermezza che rimarrà comunque nel circus, senza alcun anno di pausa. “La F1 ci sarà sicuramente. E cercherò di aggiungere altri tipi di competizioni, sempre se riuscirò a prepararmi in modo giusto – ha detto Verstappen – Voglio esplorare altre categorie, cosa che sto già facendo con alcuni test”.

Nessuno spunto dunque sui rumors su Mercedes, a cui Verstappen ha risposto senza titubanze: “Non ho niente da aggiungere, la mia posizione resta quella di sempre. Non parlo del mio contratto. Voglio concentrarmi solo sul mio lavoro. La gente fa delle ipotesi, non io”. Pungolato sul fatto di non voler confermare di restare al 100% in Red Bull, Max ha rispost0: “Non voglio dire niente. Posso solo dire che ci saranno tante incognite. L’unica cosa che posso fare è guidare più veloce che posso”.

In ultimo, il pilota ha parlato dello scorso fine settimana in Austria, con l’uscita di scena al primo giro della gara dovuta all’incidente con Andrea Kimi Antonelli: “La scorsa settimana non abbiamo avuto un grande risultato. È stato un weekend complicato e anche un po’ sfortunato. Non dico che avremmo potuto sfidare la McLaren, ma avremmo potuto ottenere qualcosa di discreto”.