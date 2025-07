F1, Max Verstappen: “La macchina sembrava goffa, è stata una sensazione strana”

Max Verstappen si è dovuto accontentare della quarta piazzola nelle qualifiche valide per il GP del Belgio, appuntamento numero tredici del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento a Spa-Francorchamps. Una performance particolare per l’olandese, anche se viziata da una sbavatura che ha concesso al ferrarista Charles Leclerc di centrare il terzo posto.

Il Campione del Mondo in carica ha racimolato nello specifico un ritardo di +0.341 rispetto alla McLaren di Lando Norris, poleman di giornata davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e, appunto, al mongasco Leclerc. Queste le parole del talento Red Bull in zona mista:

“In realtà speravo che potessi migliorare la sensazione al volante, magari un po’ più di resistenza – ha detto l’olandese – Ma non è andata così. La macchina sembrava più goffa e il bilanciamento non era corretto. Quindi sì, è stato un po’ strano”.

Verstappen ha quindi aggiunto: “È qualcosa che dobbiamo analizzare, perché durante le qualifiche ho avuto la sensazione di non riuscire a spingere al massimo. E qui a Spa, serve impegno in curva”.