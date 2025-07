F1, Max Verstappen in Mercedes al posto di Russell nel 2026? La smentita di Helmut Marko

Nelle ultime ore sono tante le voci riguardanti un trasferimento di Max Verstappen dalla Red Bull alla Mercedes l’anno venturo in F1. Nell’attuale graduatoria piloti, l’olandese è terzo con 155 punti, attardato in maniera chiara dai due piloti della McLaren. L’australiano Oscar Piastri comanda con 216 punti, rispetto ai 201 del britannico Lando Norris. Questo significa che il gap dalla vetta di Max sia di 61 lunghezze.

Per questa ragione, considerate le problematiche del team di Milton Keynes in vista anche della rivoluzione tecnica prevista nel 2026, Verstappen vorrebbe andar via, anticipando non poco i tempi della scadenza del suo contratto prevista il 2028. Dialoghi con la scuderia di Brackley confermati anche dal Team Principal, Toto Wolff, che a domanda diretta a Sky Sport F1 ha dichiarato: “È normale che un team come il nostro sia attento alle dinamiche di mercato“.

Se la trattativa tra Verstappen e la Stella a tre punte si concretizzasse, come riportato da Sky Sport, chi sarebbe ad andar via dalla Mercedes? Il profilo è quello di George Russell, accostato all’Aston Martin oppure alla stessa Red Bull, concretizzando in questo modo un vero e proprio scambio. Dinamiche però smentite dal consulente della squadra anglo-austriaca, Helmut Marko.

“Verstappen ha contratto fino al 2028. Come tutti i top-driver, ci sono clausole di uscita legate alle performance. Ma, per come stanno le cose al momento, non c’è assolutamente alcun motivo perché l’accordo non venga rispettato. Non c’è alcuna ragione per preoccuparsi di un qualsiasi tipo di uscita“, le parole di Marko. Sarà veramente così? Non resta che attendere.