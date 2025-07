F1, Max Verstappen festeggia: “Una pole fondamentale per domani. Proverò a tenere dietro le McLaren”

Sensazionale! Max Verstappen festeggia alla grande dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone il pilota del team Red Bull ha fatto qualcosa di clamoroso, ovvero portare una RB21 che sembrava lontana a livello di prestazioni, lassù dove solo i fuoriclasse sanno issarsi. Tutti pensavano alle McLaren in lotta per la pole, ma il nativo di Hasselt ha tolto il sorriso al duo papaya, in una Q3 che si è giocata davvero sul filo dei millesimi.

La miglior prestazione, quindi, porta la firma del quattro-volte campione del mondo in 1:24.892, con 103 millesimi su Oscar Piastri e 118 su Lando Norris. Quarto crono per George Russell a 137, quinta per Lewis Hamilton a 203, mentre è sesto Charles Leclerc a 229. Settimo crono per Andrea Kimi Antonelli a 482 millesimi, ottavo per Oliver Bearman a 579, nono per Fernando Alonso a 729, mentre chiude la top 10 Pierre Gasly a 893.

Al termine delle qualifiche il pilota del team di Milton Keynes ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sinceramente oggi le qualifiche sono state complicate soprattutto per colpa del vento. In tutte e tre le manche è stato protagonista e, soprattutto, andava a cambiare a livello di direzione. Su una pista simile è ancor più difficile, perché le vetture sono sensibili. Ad ogni modo nel secondo tentativo della Q3 sono riuscito a mettere insieme un bel giro, sufficiente per la pole position. Questa è una pista vera e propria, devi spingere ad ogni curva ed essere convinto”.

A questo punto tutta l’attenzione si sposta sulla gara di domani (il via è fissato alle ore 16.00 italiane): “Con la macchina abbiamo recuperato terreno dopo un venerdì non semplice. Siamo molto veloci in rettilineo con un carico aerodinamico particolare che, giocoforza, ci rende le curve più complicate. Vedremo domani come andranno le cose e, soprattutto, se pioverà. Le McLaren? Proverò a tenerle dietro. Questa pole position mi dà una grande spinta ed io ci proverò”.