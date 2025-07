F1, Max Verstappen: “Buon risultato, ma il distacco è ampio”

Max Verstappen ha centrato la seconda posizione nelle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Belgio, tredicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso l’iconico circuito di Spa. Prestazione di enorme solidità per il detentore del titolo, il quale è riuscito a piazzarsi tra le due McLaren.

Nello specifico il pilota Red Bull ha raccolto un gap di +0.477 rispetto ad Oscar Piastri, poleman di giornata fermando il cronometro a 1:40.510, precedendo invece Lando Norris, pronto a partire dalla seconda fila grazie alla terza posizione strappata con +0.618.

Questo il commento dell’olandese una volta raggiunta la zona mista: “Essere secondo tra Piastri e Norris è già un buon risultato per noi, e penso che lo abbiamo sfruttato al massimo, mi sono divertito là fuori, il giro in sé è andato bene, è stato buono, ovviamente il distacco è molto ampio, ma era già notevole dalle FP1, quindi non è una grande sorpresa”.

Verstappen ha quindi proseguito: “Noi semplicemente dobbiamo concentrarci su noi stessi, lavorare sul bilanciamento della vettura e cercare di andare più veloci“.