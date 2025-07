F1, Mattia Binotto: “Non mi aspettavo un podio così presto, ma Hulkenberg se lo merita”

La doppia eliminazione in Q1 aveva reso molto più complicato l’obiettivo di entrare in zona punti a Silverstone per la Sauber, ma il meteo variabile della domenica ha stravolto tutto aprendo nuovi scenari e consentendo a Nico Hulkenberg di recuperare dal 19° al 3° posto ottenendo finalmente il primo podio della carriera a 37 anni e alla 239ma gara in Formula Uno.

Grande soddisfazione ovviamente anche per Mattia Binotto, al miglior risultato da quando ricopre il ruolo di team principal in quella che diventerà Audi dal 2026: “Siamo contenti per la squadra e per Nico. È il suo primo podio in assoluto, lo cercava da tempo. È arrivato anche quasi in modo inaspettato, però bella prestazione della squadra, della strategia, del muretto. C’è stata sicuramente una componente di fortuna, le condizioni meteo un po’ imprevedibili, però lui ha fatto una bella gara. Non ha rischiato all’inizio, quando magari poteva provare a mettere le slick. È rimasto sempre in pista in condizioni difficili, non ha commesso un singolo errore. Ha scelto sempre il momento giusto in cui fermarsi con la squadra e anche la scelta delle gomme. Quindi, alla fine, il risultato è meritato“.

“Comunicazioni radio ce ne sono state tante, più che altro per capire le condizioni della pista, come stavano andando gli altri, le scelte delle gomme, anche per l’ultimo stint tra le medie e le dure. Insomma, si è comunicato bene. È la dimostrazione che la squadra sta crescendo ed è la cosa che in qualche modo mi fa più piacere“, ha spiegato l’ex ingegnere della Ferrari ai microfoni di Sky Sport.

Binotto ha svelato poi un curioso retroscena: “Così presto non mi aspettavo un podio. Ma oggi avevo buone sensazioni. Dovevo già partire e tornare in ufficio sabato sera, ma ho preferito rimanere perché non eravamo andati bene in qualifica, quindi volevo rimanere con la squadra. Poi stamattina ho detto: ‘Se andiamo a podio, che poi devo partire prima della fine gara, rimango addirittura stasera e partirò domani’. Così è andata, quindi si vede che in qualche modo me lo sentivo“