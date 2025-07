F1, l’incontro segreto Verstappen-Wolff è una bufala. Le foto assieme in barca sono del 2022!

Nei giorni scorsi, su molti mezzi di informazione, si è sparsa la voce di un “incontro segreto” tra Max Verstappen e Toto Wolff al largo della Sardegna. A corredo della notizia, sono apparse delle foto che ritraevano assieme il pilota olandese e il manager austriaco. Ebbene, in realtà ci troviamo di fronte a un eclatante caso di fake news.

Lo spiega con dovizia di particolare la Bild, che di scoop se ne intende. Il tabloid tedesco era stato il primo a svelare come lo yacht di Verstappen e quello di Wolff fossero nelle stesse acque. Quelle sarde, appunto. Da lì è partita una serie di speculazioni e qualcuno ha tirato fuori delle immagini nelle quali i due erano ritratti assieme. Nel gioco malato del tam-tam mediatico, dove troppo spesso si riprendono le notizie acriticamente senza verificarle, si è generata un’autentica bufala.

È la Bild stessa a smontare la notizia. Perché anche il giornalismo scandalistico deve avere una propria credibilità, viceversa perderebbe di senso! La testata teutonica ha fatto notare come le foto di Verstappen e Wolff fossero state scattate nel 2022 a Zandvoort, durante un evento promozionale! Qualche furbastro ha deciso di rispolverarle, slegandole dal loro contesto. La pigrizia intellettiva e il gioco del clickbaiting hanno fatto il resto.

In altre parole, Verstappen e Wolff bazzicavano in contemporanea in Sardegna, ma per i fatti loro. Parliamo di una delle mete turistiche più rinomate del mondo. Però, se c’è da vendere fumo, la F1 è una autentica fonte inesauribile. Bastano un minimo di arguzia, un pizzico di fantasia e il giusto pelo sullo stomaco. Peraltro, il terreno è fertile dopo il divorzio tra Christian Horner e la Red Bull, che ha infiammato ogni genere di speculazione.

Inoltre, non bisogna dimenticare come di un possibile matrimonio Verstappen-Mercedes si vociferi da anni. L’ipotesi rispunta fuori periodicamente, seguendo una sorta di ciclo lunare. Forse, un giorno, lo scenario si concretizzerà davvero. Nel frattempo è carburante inesauribile per qualche frivolo articolo estivo nel corso della silly season.