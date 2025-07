F1, Lewis Hamilton: “Un testacoda come non mi era mai capitato. Le novità? Niente di speciale”

Lewis Hamilton ha poca voglia di parlare al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps il pilota del team Ferrari ha chiuso il venerdì nel modo peggiore possibile, ovvero eliminato già nella Q1.

Il pilota inglese infatti, già a rischio taglio, è finito in testa-coda alla chicane conclusiva, rendendo vano ogni sforzo per issarsi nella Q2. Non solo, la tanto attesa sospensione posteriore non sembra avere portato il passo in avanti che sperava la scuderia di Maranello. Se il 7 volte campione del mondo ha vissuto una giornata complicata, il suo vicino di box Charles Leclerc quantomeno ha conquistato la quarta posizione, ma con un distacco di oltre 7 decimi che spaventa.

Al termine della Q3 il pilota ex McLaren e Mercedes ha raccontato quanto avvenuto ai microfoni di Sky Sport: “Cos’è successo? Che mi sono girato alla chicane finale. Un bloccaggio? Sì, un bloccaggio al posteriore come non mi era mai capitato in carriera. Non ho altro da dire”.

È amaro il pilota inglese: “Le novità alla macchina? Non mi sembra che stia andando alla grande. Ad ogni modo domani c’è un altro giorno di lavoro ma, per il momento, è frustrante”.