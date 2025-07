F1, Lewis Hamilton può diventare il primo britannico a vincere il GP di casa con la Ferrari dopo 67 anni!

Poniamo una premessa, al fine di disinnescare preventivamente “Il criticone” di turno, che avrà già in canna il commento acido dopo aver letto il titolo. Si ragiona in linea teorica e si è ben consci del fatto che, in questo 2025, la Ferrari non abbia ancora vinto una gara e Lewis Hamilton debba ancora issarsi sul podio, calcato invece quattro volte dal compagno di squadra Charles Leclerc.

Cionondimeno, qualsiasi scenario “improbabile” non è “impossibile”. Inoltre, il quarantenne britannico ha più volte saputo alzare la propria asticella prestazionale proprio in concomitanza del Gran Premio di Gran Bretagna. Talvolta ha ottenuto successi eclatanti, per modo e ampiezza della superiorità, in altre occasioni si è spinto a conseguire risultati ben al di sopra delle aspettative e della media stagionale.

Indi per cui, nell’anticipare i temi di Silverstone 2025, quello dell’ipotetico successo del Re Nero va giocoforza sviscerato. Sarà “la prima volta” di Hamilton in Rosso, dopo tante presenze in McLaren e in Mercedes. Aspettiamoci di vedere le tribune di colore diverso rispetto al passato, come accaduto con Michael Schumacher in Germania nel 1996 o Fernando Alonso in Spagna nel 2010.

Alla luce di quanto visto nella stagione corrente, già trovare Lewis sul podio al termine del GP domenicale, sarebbe un risultato da festeggiare. Vederlo sul gradino più alto è scarsamente probabile e rappresenterebbe una situazione con pochi precedenti nella storia della F1. Anzi, con un unico pregresso. Perché di piloti britannici capaci di vincere la gara di casa a bordo di una Ferrari se ne conta solo uno!

Si tratta di Peter Collins, l’uomo che nel 1956 rinunciò alla possibilità di laurearsi Campione del Mondo, rispettando le gerarchie di squadra e cedendo la propria auto a Juan Manuel Fangio, per consentire all’argentino di fregiarsi del suo quarto titolo l’unico conseguito con la Scuderia di Maranello. L’inglese, il 19 luglio 1958, vinse a Silverstone e avrebbe potuto fare altrettanto due settimane dopo al Nürburgring, quando fu però vittima di un incidente mortale mentre era in testa.

Collins, a oggi, resta l’unico britannico ad aver vinto il GP di casa con la Ferrari. Sono passati 67 anni da allora e Hamilton potrebbe riuscire dove Tony Brooks, John Surtees, Mike Parkes, Nigel Mansell ed Eddie Irvine – per una ragione o per l’altra – non si sono compiuti.

Le probabilità sono basse, nessuno lo mette in dubbio, ma comunque superiori a zero. Il Destino ci dirà se ci sarà lo spazio per una sorta di miracolo agonistico, ricordandosi però che il contratto di Lewis con la Ferrari non scade a fine 2025, ma è pluriennale. Quella di domenica 6 luglio potrebbe non essere l’unica cartuccia da sparare…