F1, Lewis Hamilton: “Pronti a fare bene a Silverstone. Verstappen in Mercedes? Sarei curioso…”

Il padrone di casa per eccellenza, Lewis Hamilton, si è presentato carico e determinato nel corso del media day che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone andrà in scena una tappa di estrema importanza per l’intera stagione, contando anche se si sta girando la boa di metà campionato, con la Ferrari che si muove in maniera concreta.

Dopo le prime novità portate in pista al Red Bull Ring (nuovo fondo), la scuderia di Maranello, come annunciato, presenterà una nuova sospensione posteriore sulla pista del Northamptonshire, con la chiara intenzione di dare una svolta importante alla propria stagione, con una SF-25 che, nelle idee di Frederic Vasseur e compagni, dovrà essere finalmente competitiva. Lewis Hamilton, che aveva da tempo chiesto un segnale importante alla scuderia tinta di rosso, non può che esserne soddisfatto come ha confermato nella conferenza stampa odierna.

Inoltre, il pilota nativo di Stevenage, è tornato su quanto avvenuto in Austria, con il “Re nero” richiamato ai box anche se non del tutto convinto della decisione: “Ne ho parlato dopo la gara, e abbiamo avuto tempo di rifletterci. Credo che la prima opinione del team fosse che volessero solo assicurarsi il terzo e il quarto posto, il che va benissimo. Ma mi sono detto: non sono qui per partire quarto e finire quarto. Ad ogni modo ora siamo a Silverstone e dobbiamo pensare solo a fare bene”.

Lewis Hamilton, nove volte vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna, passa poi ad analizzare la situazione in vista della vettura del 2026: “Sto lavorando con Loic Serra e con tutti i ragazzi in fabbrica per assicurarmi che la prossima vettura abbia naturalmente un po’ del mio DNA”.

Ultima battuta sul rumor di giornata, il possibile approdo di Max Verstappen in Mercedes, team che l’inglese conosce come le sue tasche: “Farebbe sicuramente bene, la Mercedes è una squadra fantastica con personale eccezionale e tanta passione. Cosa ne penso? Beh, sarei curioso di vedere cosa succederebbe”.