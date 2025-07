F1, Lewis Hamilton non si abbatte: “Non sono deluso e domani posso ancora sognare”

Lewis Hamilton non sorride al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone, infatti, il pilota del team Ferrari non è andato oltre la quinta posizione, nonostante la sua SF-25 sembrasse pronta per lottare per la pole position. Non solo, come accaduto per Charles Leclerc, l’ultimo settore ha fatto perdere decimi preziosi alla Rossa.

La pole position è andata a Max Verstappen in 1:24.892 con 103 millesimi su Oscar Piastri e 118 su Lando Norris. Quarto crono per George Russell a 137, quinta per Lewis Hamilton a 203, mentre è sesto Charles Leclerc a 229. Settimo crono per Andrea Kimi Antonelli a 482 millesimi, ottavo per Oliver Bearman a 579, nono per Fernando Alonso a 729, mentre chiude la top 10 Pierre Gasly a 893.

Al termine delle qualifiche il pilota del team emiliano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “No, non sono deluso. Direi che mi sento bene. Certo che avrei voluto fare meglio ma queste sono le corse. Posso dire che abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo ottenuto miglioramenti notevoli. La macchina mi ha dato ottime sensazioni lungo tutto il corso del weekend. Peccato per il finale del giro del Q3. Ero arrivato all’ultima curva con un decimo e mezzo di vantaggio ma ho perso troppo per un sottosterzo”. Ultima battuta sulla gara di domani: “Se posso ancora sognare in ottica gara? Certo!”.