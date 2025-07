F1, Lewis Hamilton: “Non abbiamo fatto alcun test al Mugello, valuteremo la nuova sospensione qui a Spa”

Sarà un week end importante per la Ferrari a Spa-Francorchamps (Belgio), tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025. Sul celebre tracciato delle Ardenne, la scuderia di Maranello ha deciso di introdurre la tanto chiacchierata nuova sospensione posteriore. Una modifica per migliorare il comportamento della SF-25 e consentire ai due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, di essere maggiormente performanti.

Sul layout belga si potrà comprendere se e quanti benefici ci saranno con questa modifica importante sulla monoposto del Cavallino Rampante. Si è anche detto e scritto che i tecnici del Cavallino abbiano pensato di sfruttare il fiming-day al Mugello per verificare la bontà dell’intervento citato.

Da questo punto di vista, Hamilton ha voluto chiarire la situazione in conferenza stampa a Spa: “Non abbiamo fatto dei test al Mugello, abbiamo fatto un filming day. Le sensazioni? Le stesse delle settimane prima. Le sospensioni potremo provarle domani e provandole su varie piste potremo arrivare a dei benefici. La cosa positiva del Mugello è aver portato novità, mentre altri team hanno portato piccoli aggiornamenti in diversi week end. Ma sono felice di aver visto apportare dei cambiamenti e il lavoro in fabbrica è stato tanto. Cercheremo di sfruttare questo in ogni fine-settimana“, ha dichiarato il britannico.

“Il filming day del Mugello? Io sono stato in fabbrica più circostanze per partecipare a riunioni, anche con Elkann e Vasseur e i responsabili dei vari dipartimenti. Abbiamo parlato del prossimo motore, delle mie indicazioni per il prossimo anno stilando un documento in cui ho indicato le voci dove lavorare. Relative alle aree da migliorare, gli sviluppi della macchina 2026 e tutti gli aspetti su cui lavorare per il 2026. E forse stiamo spingendo anche troppo…“, ha aggiunto Lewis.