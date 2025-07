F1, Lewis Hamilton: “La macchina fa fatica in curva, sbanda sempre ed è difficile da inserire”

Lewis Hamilton confidava in una domenica ben differente a casa sua. Il pilota inglese, infatti, manca il podio e chiude in quarta posizione al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Silverstone la pioggia caduta prima e durante la gara ha regalato una gara davvero “pazza” nella quale è successo di tutto tra Virtual Safety Car, Safety Car, incidenti, penalità e sorpassi.

La vittoria è andata al padrone di casa Lando Norris che ha preceduto il suo compagno di scuderia Oscar Piastri per 6.8 secondi mentre centra la terza posizione un clamoroso Nico Hulkenberg a 34.7 al primo podio della sua carriera. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 39.8, quinta per Max Verstappen a 56.7, quindi sesta per Pierre Gasly a 59.8. Chiude settimo Lance Stroll a 1:00, ottavo Alexander Albon a 1:04, nono Fernando Alonso a 1:05, mentre completa la top10 George Russell a 1:10.

Al termine della gara il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La macchina? Non abbiamo stabilità. In ogni curva c’è sempre qualcosa che non va. Una sbandata. Non sta mai ferma. Vorremmo che fosse più stabile. Nelle curve a bassa velocità, poi, è complicato inserirla. Anche a livello di bilanciamento. Cerchi sempre di cambiare qualcosa ma no, non funziona”.

Ad ogni modo il 7 volte campione del mondo prova a guardare al bicchiere mezzo pieno: “Sicuramente in qualifica siamo migliorati. Sabato ero là davanti con un ottimo feeling, ma il bagnato ha rovinato tutto. Anche le strategie oggi non hanno aiutato, penso che alla lunga abbiamo perso qualche posizione. Tuttavia guardando la classifica abbiamo conquistato qualche punto, ora testa a Spa dove possiamo fare meglio”.