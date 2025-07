F1, Lewis Hamilton: “È stata una giornata entusiasmante e possiamo ancora migliorare”

Non lo si era mai visto quest’anno così soddisfatto Lewis Hamilton, al termine del venerdì di prove libere. L’aria di casa, a Silverstone (Gran Bretagna), gli ha fatto bene e Lewis è uscito molto soddisfatto dall’abitacolo della Ferrari. Un day-1 nel quale il britannico ha ottenuto il miglior tempo della FP1, mentre nella seconda sessione di prove libere ha concluso al terzo posto, preceduto dalla McLaren del connazionale Lando Norris e dall’altra Rossa del compagno di squadra, Charles Leclerc.

“È stata una giornata entusiasmante: è stato fantastico scendere in pista a Silverstone in una Ferrari per la prima volta. In macchina, inoltre, mi sono sentito a mio agio in entrambe le sessioni, anche se ho trovato un po’ di traffico nel mio giro più veloce in FP2, e quindi c’è sicuramente del margine“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport F1.

“Tornare qui è sempre speciale: questo è il circuito più bello del mondo e senza dubbio il mio preferito. È stato fantastico vedere già così tante persone di venerdì. L’atmosfera è semplicemente incredibile“, ha concluso l’asso nativo di Stevenage.

In vista di domani, l’obiettivo di Hamilton e della Ferrari sarà quello di massimizzare la prestazione nel time-attack, per potersi guadagnare una posizione privilegiata in griglia e impostare una gara con obiettivi ambiziosi.